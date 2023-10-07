Идентифицированы 48 погибших в результате ракетного удара России по селу Гроза
Правоохранители идентифицировали 48 погибших в результате удара россиян по селу Гроза Купянского района Харьковской области
Об этом сообщает заместитель начальника ГУ Нацполиции в области – начальник следственного управления Сергей Болвинов на своей странице в Facebook.
По словам Болвинова, специалисты продолжают работу и уже отобрали и обработали образцы ДНК 16 родственников.
Еще 79 образцов из неопознанных тел и фрагментов останков прогоняют через ДНК-комплекс "АNDE".
"Российская ракета разорвала людей так, что криминалисты и следователи имеют десятки таких фрагментов - тщательно работают с каждым, собирая погибших буквально по кусочкам", - добавил Болвинов.
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