Идентификация погибших на Азовстали и возвращение бойцов домой
В среду, 29 июня, в 10:00 в программе "Волонтеры и война" Кристина Парубий пообщается о процессе обмена телами и их идентификации с руководительницей Патронатной службы полка "Азов" Еленой Толкачевой
- О том, как происходит процесс обмена погибших военнослужащих и гражданских, которые были в Азовстали.
- Сколько человек уже удалось вернуть и как происходит идентификация тел.
В разговоре с руководителем патронатной службы "Азова" Еленой Толкачевой узнаем, есть ли информация от пленных бойцов. "Ангелы "Азова" поддерживают полк еще с 2014 года, когда началась российско-украинская война. Сейчас работают в моргах Киевской области с телами погибших.
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