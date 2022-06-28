Идентификация погибших на Азовстали и возвращение бойцов домой

О том, как происходит процесс обмена погибших военнослужащих и гражданских, которые были в Азовстали.

Сколько человек уже удалось вернуть и как происходит идентификация тел.

В разговоре с руководителем патронатной службы "Азова" Еленой Толкачевой узнаем, есть ли информация от пленных бойцов. "Ангелы "Азова" поддерживают полк еще с 2014 года, когда началась российско-украинская война. Сейчас работают в моргах Киевской области с телами погибших.

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