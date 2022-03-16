"Идем в поле и сеем": посевную кампанию проведут во всех безопасных регионах

Об этом он рассказал в эфире телеканала Рада, пишет "Экономическая правда".

"Где мы физически можем сеять, где не стреляют, где есть возможность идти в поле – мы идем в поле и сеем. Речь не идет только о западе Украины, речь идет и о центре и юге, мы будем сеять везде, где можем," – сказал министр.



По его словам, Украина обеспечивала продовольствие более 400 млн человек в мире, но потребности украинцев – прежде всего.



По состоянию на сегодняшний день страна обеспечена прошлогодними запасами продовольствия, а посевная в этом сезоне позволит обеспечить продовольственную безопасность в будущем.



Министр не прогнозирует значительного роста цен. Инфляцию на продукты питания удастся удержать за счет введенных парламентом налоговых льгот, считает он.



Напомним, по мнению главы Львовской ОГА Максима Козицкого, посевная кампания-2022 будет самой тяжелой за всю историю независимости Украины, но вероятность дефицита продуктов сельскохозяйственного производства минимальна.