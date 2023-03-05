"Идем к тому, чтобы обеспечить полную ответственность государства-террориста": Зеленский о конференции United for Justice

Об этом Владимир Зеленский заявил во время вечернего обращения.

"Шаг за шагом мы идем к тому, чтобы обеспечить полную ответственность государства-террориста за совершенное против нашего государства, против наших людей", - сказал он.

Он отметил, что Россия и все причастные к российской агрессии против Украины должны быть наказаны. Работа над этим уже идет. В частности, уже достигнуты определенные договоренности и начата работа институтов, которые работают и будут работать ради восстановления справедливости.

"Мир достаточно силен, чтобы наказать Россию за войну. И мы дадим миру достаточную смелость и достаточный инструментарий, чтобы наказание произошло", - подчеркнул Зеленский и поблагодарил партнеров, которые помогают строить сеть юридического взаимодействия.

Также президент напомнил о начале подготовки к следующему отопительному сезону. Он отметил, что сейчас государство уже прорабатывает все сценарии и делает все, чтобы перейти к следующей зиме готовым к любым угрозам. Так, в частности, планируется усилить защиту энергообъектов, восстановить поврежденную Россией инфраструктуру, а также "дать больше возможностей нашим людям в рамках проекта децентрализации энергосистемы, чтобы люди могли на своей частной территории, на своих частных объектах генерировать и поставлять электричество".

В конце Зеленский поблагодарил украинских воинов, которые дерутся на Бахмутском, Угледарском, Авдеевском, Сиверском, Сватовском, Лиманском и Запорожском направлениях.

"Особенно отмечу и сегодня храбрость, крепость и несгибаемость воинов, которые сражаются на Донбассе. Одна из самых тяжелых битв. Мучительная и тяжелая. 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр", 77-я отдельная аэромобильная бригада, 5 бригада, 5-й отдельный штурмовой полк, а еще – наши нацгвардейцы, пограничники, 3-я бригада оперативного назначения Нацгвардии, Донецкий, Луганский, Краматорский пограничные отряды и сведенные отряды "Дозор", "Волынь", "Чернигов". Спасибо, хлопцы!", - сказал он.

Зеленский также отметил волонтеров, врачей и медсестер, которые спасают жизнь украинских защитников и помогают им сохранять стойкость.