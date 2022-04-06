"Идем дальше, чтобы покалечить военную машину Путина", - в МИД Великобритании прокомментировали новые санкции против России

Об этом она написала в Twitter.

"Мы идем дальше, чтобы покалечить военную машину Путина. Сегодня я объявила о наших строжайших санкциях, направленных на энергетическую отрасль России, а также на большое количество банков, бизнеса и олигархов, финансирующих отвратительные преступления России в Украине", - написала Элизабет Трасс.

Отметим, что Великобритания введет санкции против крупнейшего российского банка и запретит импорт российского угля до конца года

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb