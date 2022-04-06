"Идем дальше, чтобы покалечить военную машину Путина", - в МИД Великобритании прокомментировали новые санкции против России
Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс объявила о строжайших санкциях в отношении энергетической отрасли России и их банков
Об этом она написала в Twitter.
"Мы идем дальше, чтобы покалечить военную машину Путина. Сегодня я объявила о наших строжайших санкциях, направленных на энергетическую отрасль России, а также на большое количество банков, бизнеса и олигархов, финансирующих отвратительные преступления России в Украине", - написала Элизабет Трасс.
- Отметим, что Великобритания введет санкции против крупнейшего российского банка и запретит импорт российского угля до конца года
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