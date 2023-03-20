Об этом в эфире Еспресо заявил дипломат Александр Хара.

"Для Китая идеальный вариант – прекращение огня, чтобы остался статус кво. И начался бы некий мирный процесс, который Россия будет саботировать, готовясь к "окончательному решению украинского вопроса" – уничтожению нас", - сказал Хара.

По его мнению, поэтому Китай и родил эти 12 пунктов позиции относительно мира в Украине и начал продвигать.

"Они понимают, что Россия не может выиграть, им кажется, что можно отложить разрешение конфликта. Конечно, они смотрят на ситуацию в США. Мы также видим, что полезные идиоты выходят в Европе на митинги за остановку поставок оружия Украине. Есть фактор выборов в Турции от позиции этого государства многое зависит.Китайцы понимают, что лучше приостановить эту войну, дать России оправиться и подготовиться к "окончательному решению украинского вопроса", - подытожил дипломат.