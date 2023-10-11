Идеальный мужчина. Какой он?

Черты характера идеального мужчины

Идеальным женщина считает того, кто любит ее такой, какой она есть, но при этом мотивирует свою половинку к развитию и самосовершенствованию. Тебе не нужно быть топ-моделью, чтобы чувствовать себя непревзойденной. Идеальный бойфренд всегда будет вдохновлять тебя.

Он не докучает вопросами и не критикует. Идеальный бойфренд никогда не будет заставлять тебя всегда быть рядом с ним, ведь он прекрасно понимает, что каждому нужно небольшое личное пространство. Будь осторожна с мужчиной, который слишком щедр на критику и стремится постоянно тебя контролировать.

Идеальный мужчина всегда даст дельный совет. Если ты чем-то расстроена, он сделает все, чтобы твоя улыбка пришла на смену твоим слезам.

Он не ревнует и сам не дает поводов для ревности. Идеальный мужчина всегда будет выражать тебе свою любовь даже тогда, когда он в командировке. Отправит смайлик, букет, позвонит, напишет SMS и т.д.

Идеальный мужчина всегда знает, чего сам хочет от жизни. Он не жалуется на обстоятельства или неурядицы. Он сделает все возможное, чтобы твоя семья полюбила его. Он тоже обязательно познакомит тебя со своими друзьями.

Такой человек с радостью воплотит твои мечты в жизнь или поддержит словом или делом.

Фото: стоп-кадр из трейлера фильма "Любовь без контракта"

Облик для идеального мужчины

А вот относительно внешних данных – здесь нет полной определенности. Ведь у каждой женщины свой вкус.

И во многих случаях мужчину можно полюбить за его поступки и отношение к тебе. А красота – это уже как приятный бонус. Но аккуратность и чистоплотность – никто не отменял.

Что же женщинам прежде всего нравится в мужчинах

Фото: Freepik

Харизма

Ален Делон, Джордж Клуни, Ричард Гир, Эштон Катчер, Джуд Лоу, Орландо Блум – слабому полу нравятся красивые мужчины. Но их также сводят с ума Бенедикт Камбербетч, Аль Пачино, Жан-Поль Бельмондо, Серж Генсбур, Адриано Челентано, Венсан Кассель — мужчины, внешность которых не вписывается в каноны красоты. Секрет этих мужчин – их харизма.

Обеспеченность

С обеспеченным мужчиной можно уверенно смотреть в завтрашний день, быть спокойной за родовое гнездышко, детей, их образование и здоровье, чувствовать себя "за каменной стеной".

Щедрость

Щедрость никогда не предполагает бездумную расточительность. И все же женщины не любят жадных и мелочных мужчин.

Интеллект

Женщинам импонируют интеллектуалы с развитыми умственными способностями. Вместе с такими мужчинами комфортнее жить и легче выжить.

Чувство юмора

Иметь чувство юмора – не значит все время смеяться. Люди с чувством юмора дружелюбны, с ними приятно и легко. ,

Человечество, эмпатия, гуманность

Эмпатию называют высшей добродетелью человека, без нее человек всего лишь животное.

Аккуратность

Женщинам нравятся чистоплотные мужчины, которые следят за своей чистотой и аккуратностью.

Уверенность в себе, высокая самооценка

Закомплексованный мужчина – это противоестественно. Такого никогда не спасут ни дорогая одежда, ни другие положительные качества.

Сдержанность

Это способность контролировать свои поступки и слова, умение держать себя в руках.

Но жизнь часто непредсказуема. И женщина может внезапно влюбиться в мужчину... который не владеет большинством этих добродетелей.