Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Идеальный мужчина. Какой он?

Идеальный мужчина. Какой он?

11 октября, 2023 среда
13:33
Общество

Идеальность мужчины на взгляд каждой женщины разная. И все же, как утверждают психологи, существуют определенные признаки, по которым можно сказать, что мужчина идеальный. Составляющие этого идеального образа – это личные качества, поведение по отношению к женщине и внешние данные

Черты характера идеального мужчины

Идеальным женщина считает того, кто любит ее такой, какой она есть, но при этом мотивирует свою половинку к развитию и самосовершенствованию. Тебе не нужно быть топ-моделью, чтобы чувствовать себя непревзойденной. Идеальный бойфренд всегда будет вдохновлять тебя.

Он не докучает вопросами и не критикует. Идеальный бойфренд никогда не будет заставлять тебя всегда быть рядом с ним, ведь он прекрасно понимает, что каждому нужно небольшое личное пространство. Будь осторожна с мужчиной, который слишком щедр на критику и стремится постоянно тебя контролировать.

Идеальный мужчина всегда даст дельный совет. Если ты чем-то расстроена, он сделает все, чтобы твоя улыбка пришла на смену твоим слезам.

Он не ревнует и сам не дает поводов для ревности. Идеальный мужчина всегда будет выражать тебе свою любовь даже тогда, когда он в командировке. Отправит смайлик, букет, позвонит, напишет SMS и т.д.

Идеальный мужчина всегда знает, чего сам хочет от жизни. Он не жалуется на обстоятельства или неурядицы. Он сделает все возможное, чтобы твоя семья полюбила его. Он тоже обязательно познакомит тебя со своими друзьями.

Такой человек с радостью воплотит твои мечты в жизнь или поддержит словом или делом.

Фото: стоп-кадр из трейлера фильма "Любовь без контракта"

Облик для идеального мужчины

А вот относительно внешних данных – здесь нет полной определенности. Ведь у каждой женщины свой вкус.

И во многих случаях мужчину можно полюбить за его поступки и отношение к тебе. А красота – это уже как приятный бонус. Но аккуратность и чистоплотность – никто не отменял.

Что же женщинам прежде всего нравится в мужчинах

Фото: Freepik

Харизма

Ален Делон, Джордж Клуни, Ричард Гир, Эштон Катчер, Джуд Лоу, Орландо Блум – слабому полу нравятся красивые мужчины. Но их также сводят с ума Бенедикт Камбербетч, Аль Пачино, Жан-Поль Бельмондо, Серж Генсбур, Адриано Челентано, Венсан Кассель — мужчины, внешность которых не вписывается в каноны красоты. Секрет этих мужчин – их харизма.

Обеспеченность

С обеспеченным мужчиной можно уверенно смотреть в завтрашний день, быть спокойной за родовое гнездышко, детей, их образование и здоровье, чувствовать себя "за каменной стеной".

Щедрость

Щедрость никогда не предполагает бездумную расточительность. И все же женщины не любят жадных и мелочных мужчин.

Интеллект

Женщинам импонируют интеллектуалы с развитыми умственными способностями. Вместе с такими мужчинами комфортнее жить и легче выжить.

Чувство юмора

Иметь чувство юмора – не значит все время смеяться. Люди с чувством юмора дружелюбны, с ними приятно и легко. ,

Человечество, эмпатия, гуманность

Эмпатию называют высшей добродетелью человека, без нее человек всего лишь животное.

Аккуратность

Женщинам нравятся чистоплотные мужчины, которые следят за своей чистотой и аккуратностью.

Уверенность в себе, высокая самооценка

Закомплексованный мужчина – это противоестественно. Такого никогда не спасут ни дорогая одежда, ни другие положительные качества.

Сдержанность

Это способность контролировать свои поступки и слова, умение держать себя в руках.

Но жизнь часто непредсказуема. И женщина может внезапно влюбиться в мужчину... который не владеет большинством этих добродетелей.



 
Новости
Читайте также:
ракети випущені з Гази в бік Ізраїлю, 10 жовтня 2023 р
10 октября, 2023 вторник
Израиль заявил об обстреле с территории Сирии и нанес ответный удар
сектор Газа
10 октября, 2023 вторник
ХАМАС нанес удар по центральным городам Израиля
Олаф Шольц
10 октября, 2023 вторник
Среди приоритетов – ПВО: Шольц и Макрон обсудили дальнейшую поддержку Украины
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.42
    Покупка 37.42
    Продажа 38.12
  • EUR
    Покупка 39.74
    Продажа 40.75
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
11 октября
14:51
На Донбассе россияне угрожают школьникам, которые хотят изучать украинский язык, - ЦНС
14:45
Обновлено
Суд рассматривает апелляцию на арест подозреваемого в госизмене Шуфрича
14:39
солнечное затмение
"Огненное кольцо": где посмотреть солнечное затмение 14 октября
14:36
"Нужно перестать беспокоиться о Путине": Джонсон призвал Запад быть более решительным в поддержке Украины
14:35
Дания передаст Украине первые F-16 в начале 2024 года, - министр обороны
14:32
Эксклюзив
ВСУ организовали пробел в обороне врага, простирающийся от Бахмута до Горловки, - замкомбата 3-й ОШБр
14:22
Роман Абрамович
НАПК показало 367 шедевров искусства из частной коллекции российского олигарха Абрамовича
14:20
Эксклюзив
Defense Express: Оккупанты будут пытаться окружить Авдеевку и усилить обстрелы города
14:16
Все члены НАТО согласились, что Украина станет членом НАТО, - Столтенберг
14:09
Равняется трем площадям Хорватии: Шмигаль рассказал, сколько украинской территории потенциально заминировано
13:58
В Генштабе заявили о планах научить всех военных ВСУ свободно владеть английским до 2026 года
13:58
Спецподразделения РФ готовят диверсии в приграничных районах Сумщины, - ЦНС
13:43
Россияне ударили по поселку Купянск-Узловой: ранены два человека
13:40
Обновлено
Зеленский в Брюсселе: мы должны забрать инструмент террора из рук РФ, террористы должны проиграть
13:39
Обновлено
Россияне ударили по ритуальному транспорту на кладбище Херсона: пострадали трое работников
13:34
В Черном море находятся 3 корабля РФ, два из них ракетоносители
13:31
В Харькове задержан диверсант, готовивший взрывы автозаправок и железнодорожных путей
13:27
Папа Римский выразил обеспокоенность израильской блокадой сектора Газы
13:26
Торговал оружием РФ: херсонцу сообщили о подозрении
13:06
OPINION
Богдан Буткевич
Почему Зеленский поехал на "Рамштайн"
13:05
ЦАХАЛ заявил о ракетном ударе по Израилю с территории Ливана и нанес ответные удары
13:04
электроэнергиия
Из ремонта досрочно вышел блок одной из АЭС: ситуация в энергосистеме по состоянию на 11 октября
12:56
ГАСУ заявила, что не требует вернуть прибыль на оборонных закупках и действует исключительно в рамках закона
12:54
Ллойд Остин
Путин деморализовал собственных военных и изолировал Россию, - министр обороны США Ллойд Остин
12:36
Обновлено
В метро Москвы столкнулись поезда, есть пострадавшие
12:26
S7 Airlines
Проблемы с двигателями из-за санкций: одна из крупнейших авиакомпаний РФ сокращает полеты
12:25
В Одессе завершается купальный сезон, - ОВА
12:20
Ллойд Остин
Глава Пентагона анонсировал новый пакет помощи для Украины в размере $200 млн: что в него войдет
12:20
Палестино-израильская война и провал российской пропаганды по отношению к Украине, - аналитика КБФ
12:18
Израиль сообщил, граждане каких стран пострадали в результате нападения ХАМАС
12:14
В Харьковской области от подрыва на российской мине погибли двое молодых людей
11:58
В Израиле погиб еще один украинец
11:54
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Весь участок фронта существенно активизировался, - Згурец
11:49
"Моя мама и есть Украина": в Киеве прощаются с певицей Ниной Матвиенко
11:31
"Медовый месяц": вышел тизер украинского фильма об отношениях в оккупации
11:28
ФСБ
В ФСБ заявили о якобы предотвращении диверсий на Курской и Смоленской АЭС и задержании "украинской ДРГ"
11:19
OPINION
Юрий Бутусов
Началось еще одно из определяющих сражений войны
11:07
Обновлено
РФ обстреляла Михайловку Херсонской области: есть раненая
11:06
Украинцы за три дня собрали 235 млн грн на 10 тыс. дронов-камикадзе
11:06
Оккупанты выставили на продажу "национализированную" квартиру семьи Зеленского в Крыму
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV