Идеальные джинсы этой осенью: каковы они? Делимся последними новостями

Среди тенденций денима на осень-зиму 2023-2024 можно акцентировать свое внимание на следующие:

широкий крой

накладные карманы

необработанный край

шов или стрелка спереди

пэчворк

низкая посадка

принты

клеш

прямые

укороченные

цветной деним

классические цвета

с заплатками

декоративные швы

Подборка лучших тенденций в моде на джинсы осени и зимы 2023-2024 годов

Фото: коллаж Эспрессо

Широкие джинсы

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Экстремально широкие джинсы совмещайте со свитерами свободного кроя, укороченными кардиганами, короткими жакетами и рубашками.

Джинсы с необработанным краем

В тренде сезона джинсы с небольшими "дефектами", включающими разрезы, потертости, заплаты и необработанный край снизу.

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Джинсы клеш

Доступны модели с клешем от бедра, которые входят в модный сегмент широких и экстра широких джинсов.

Фото: Getty Images

Низкая посадка и высокая талия

"Привет из нулевых", или в моду снова возвращаются джинсы на низкой посадке. Тем, кому не нравится низкая талия, могут наслаждаться высокой посадкой в трендовых джинсах 2023-2024 годов.

Укороченные джинсы

Укороченная длина джинсов – еще один популярный тренд этого сезона, наблюдающийся в моделях прямого кроя, клеш и даже мега широких джинсах.

Джинсы с подворотом

Сделать джинсы модными можно очень просто, достаточно создать высокие подворотни.

Джинсы в классических оттенках и цветные

Помимо цветного денима, дизайнеры отметили классические цвета джинсов осенью-зимой 2023-2024, это темно-синий или цвет индиго.

Джинсы со стрелкой и декоративным швом

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Дизайнерам удалось круто соединить несколько стилей, в данном случае классический прием строгих деловых брюк – стрелки-швы и деним.

Джинсы-печворк

Авангардный стиль джинсов, который не останется незамеченным, это модель в стиле пэчворк.

Фото: Getty Images

Джинсы с накладными карманами

Мы привыкли к штанам карго, которые актуальны несколько сезонов, и дизайнеры решили разнообразить джинсы, дополнив их накладными карманами.