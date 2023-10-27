Идеальные джинсы этой осенью: каковы они? Делимся последними новостями
Сегодня поговорим о трендах денима на холодный осенний и зимний сезоны 2023-2024 годов. С джинсами очень легко можно создать образ для любого мероприятия – это может быть прогулка, поход на учебу или в офис, шоппинг, деловая встреча и т.п.
Среди тенденций денима на осень-зиму 2023-2024 можно акцентировать свое внимание на следующие:
- широкий крой
- накладные карманы
- необработанный край
- шов или стрелка спереди
- пэчворк
- низкая посадка
- принты
- клеш
- прямые
- укороченные
- цветной деним
- классические цвета
- с заплатками
- декоративные швы
Подборка лучших тенденций в моде на джинсы осени и зимы 2023-2024 годов
Фото: коллаж Эспрессо
Широкие джинсы
Фото: Getty Images
Экстремально широкие джинсы совмещайте со свитерами свободного кроя, укороченными кардиганами, короткими жакетами и рубашками.
Джинсы с необработанным краем
В тренде сезона джинсы с небольшими "дефектами", включающими разрезы, потертости, заплаты и необработанный край снизу.
Фото: Getty Images
Джинсы клеш
Доступны модели с клешем от бедра, которые входят в модный сегмент широких и экстра широких джинсов.
Фото: Getty Images
Низкая посадка и высокая талия
"Привет из нулевых", или в моду снова возвращаются джинсы на низкой посадке. Тем, кому не нравится низкая талия, могут наслаждаться высокой посадкой в трендовых джинсах 2023-2024 годов.
Укороченные джинсы
Укороченная длина джинсов – еще один популярный тренд этого сезона, наблюдающийся в моделях прямого кроя, клеш и даже мега широких джинсах.
Джинсы с подворотом
Сделать джинсы модными можно очень просто, достаточно создать высокие подворотни.
Джинсы в классических оттенках и цветные
Помимо цветного денима, дизайнеры отметили классические цвета джинсов осенью-зимой 2023-2024, это темно-синий или цвет индиго.
Джинсы со стрелкой и декоративным швом
Фото: Getty Images
Дизайнерам удалось круто соединить несколько стилей, в данном случае классический прием строгих деловых брюк – стрелки-швы и деним.
Джинсы-печворк
Авангардный стиль джинсов, который не останется незамеченным, это модель в стиле пэчворк.
Фото: Getty Images
Джинсы с накладными карманами
Мы привыкли к штанам карго, которые актуальны несколько сезонов, и дизайнеры решили разнообразить джинсы, дополнив их накладными карманами.
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