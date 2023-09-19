Идеальные для бездорожья: Норвегия передаст Украине 50 гусеничных грузовиков М548

Об этом во вторник, 19 сентября, сообщило правительство страны на своем сайте.

"Это [техника, – ред.] важно для обеспечения поставок в районы, где нет дорог", - говорит министр обороны Бьорн Арильд Грамм.

Отмечается, что M548 является гусеничной машиной, способной передвигаться на местности, недоступной для колесной техники.

Поэтому в правительстве Норвегии подчеркивают, что эти транспортеры являются важным дополнением к колесным грузовикам. Они могут перевозить боеприпасы, продовольствие и воду находящимся в полевых условиях украинским войскам.

Норвежская версия гусеничных транспортеров M548 называется NM199. Они находились на хранении в армии Норвегии, но перед передачей Украине транспортеры пройдут техобслуживание.

Транспортер M548

M548 – американский гусеничный транспортер, разработанный для нужд войск в 1960-х годах на базе узлов ходовой части бронетранспортера M113. Он имеет грузоподъемность 5,4 тонны и может перевозить до четырех человек в кабине и имеет грузовое отделение позади нее. Транспортер развивает максимальную скорость до 61 км/ч, имеет дальность хода – 480 км. Он используется для широкого круга задач, включая подвоз боеприпасов и другого имущества. Машина может быть вооружена пулеметом 12,7 мм над кабиной для самообороны. M548 был экспортирован в разные страны мира. На его основе было разработано целое семейство специализированных транспортных машин.