Helsinki является идеальным воплощением традиционных скандинавских методов производства, которые обеспечивают очень тонкий вкус и контролируемое высокое качество водки. Она производится по оригинальной технологии, которая включает в себя подбор первоклассного и экологически чистого сырья, а также специальную многоразовую фильтрацию.

Благодаря скандинавской технологии очистки, включающей охлаждение и медленную мембранную фильтрацию, водка получает идеальный блеск, повышенную чистоту и прозрачность.

"ТМ Helsinki" я могу назвать одной из самых эксклюзивных водок в портфеле компании-дистрибьютора Торгового дома "АВ". Из-за уникальной формы бутылки и сложного способа производства, водка разливается вручную малыми тиражами", - делится владелец Торгового дома "АВ" Феликс Черток.

Гайд по употреблению водки Helsinki: Почувствуйте вкус Финляндии

Helsinki, как и другие представители финских водок, должна подаваться строго в охлажденном виде при оптимальной температуре 4 °C. Именно так вы сможете лучше раскрыть вкусовые свойства этого алкоголя. После употребления, немного подождите, чтобы послевкусие полностью раскрылось в полости рта.

Это хорошая возможность "ощутить" Финляндию с ее постоянными холодами.

Если говорить о блюдах, с которыми нужно употреблять водку Helsinki, то это однозначно рыба и морепродукты. Это объясняется не только богатством морских продуктов в национальной кухне Финляндии, но и способностью водки раскрыть их вкус.

В чистом виде или в коктейле: как почувствовать настоящий вкус водки Helsinki?

Конечно, чтобы лучше почувствовать свежий, идеально сбалансированный вкус водки Helsinki употреблять необходимо в чистом виде. В то же время она гармонично сочетается с другими алкогольными и безалкогольными напитками, не давая им перебить свой оригинальный вкус, поэтому является прекрасной основой для многих коктейлей.

Например, вы можете соединить водку Helsinki с лимонадом и свежевыжатым цитрусовым соком. Такое сочетание удивит вас свежестью и яркостью вкуса. Итак, не бойтесь экспериментировать с ингредиентами.

Феликс Черток о бренде Helsinki

“Я рад, что именно Торговый дом “АВ” представляет на рынке премиальный бренд Helsinki. Это достойный продукт для ценителей, раскрывающий финский характер” — рассказывает Черток Феликс Борисович.

Торговый дом "АВ" Феликса Чертка выступает официальным дистрибьютором лучших алкогольных брендов, среди которых бренд Adjari. Компания на протяжении многих лет поставляет потребителям высококачественные и сертифицированные алкогольные продукты.