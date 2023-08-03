Он поглощает любую реформу, любую инициативу. Люди, которые приходят на государственную службу что-то изменить, потом годами ходят на допросы и судебные заседания, потому что любое действие противоречит правилам, главное из которых, чтобы ничего не происходило.

Это называется советским словом "застой", это одна из причин исчезновения Советского Союза, и мы до сих пор живы лишь потому, что есть немало людей, готовых что-то делать ради страны или ради коррупции, а карательная машина работает на низких передачах.

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Это все нужно вынести на помойку истории, но ни один политик не рискнет, потому что подавляющее большинство избирателей считают это достояние совка огромной ценностью — как ностальгические деды и бабушки, так и воспитанные ими нынешние юноши и девушки в вышитых сорочках. Потому что идеал рядового избирателя – это совок с украинским языком и желто-голубым флагом.

А вы спрашиваете, почему нет украинского оружия, а есть переложение брусчатки. А офицеры, педагоги, врачи и госслужащие производят тонны списанных бумаг вместо основной работы.

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Об авторе. Валерий Пекарь, преподаватель Киево-Могилянской академии

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