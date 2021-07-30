ICU возглавила рейтинг торговцев ОВГЗ в 2020 году, - НКЦБФР

Об этом говорится на сайте ICU.



Согласно годовому отчету Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) объем биржевых сделок с гособлигациями, проведенных группой, составил 131 700 000 000 грн - это почти 20% от общего объема биржевых контрактов.



Таким образом, ICU удерживает непрерывное лидерство на рынке ОВГЗ уже в течение более 10 лет.



"Вопреки кризисному 2020-му нам удалось не только сохранить интерес инвесторов к украинским долговым инструментам, но и существенно преумножить их средства путем инвестирования в этот надежный актив. Благодаря упрощению доступа к инвестированию и повышению финансовой грамотности вырос спрос на ОВГЗ со стороны частных инвесторов. Это значительно ускорило темпы развития долгового рынка и заложило основу для развития других сегментов фондового рынка, в первую очередь - корпоративных облигаций ", - сказал Константин Стеценко, основатель группы ICU.



Объем торгов гособлигаций, по данным НКЦБФР, в прошлом году вырос на 31,10%, достигнув 826 млрд грн. Из них более трети, а именно 329 810 000 000 грн - торги на биржевом рынке.



"ОВГЗ заняли ключевое место в инвестиционном портфеле как юридических, так и физических лиц. 100% государственная гарантия позволяет инвесторам диверсифицировать свои активы и получать высокие доходы при минимальных рисках. Внедрение диджитал решений, например наша онлайн-система по торговле гособлигациями ICU Trade, упростило доступ к ОВГЗ, сделав их простым и удобным инструментом наравне с классическим банковским депозитом ", - отметила Евгения Грищенко, заместитель директора ICU.



Полный текст годового отчета НКЦБФР можно прочитать здесь .



Справка.



Группа ICU - независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом, а также занимается венчурными инвестициями. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.



Основана в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине. Под ее управлением находятся активы в размере более 500 млн долларов США.



Учредители ICU - Макар Пасенюк и Константин Стеценко.