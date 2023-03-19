Об этом пишет OptaPaolo в Twitter.

Ибрагимович в матче 27-го тура серии A против "Удинезе" реализовал пенальти в конце первого тайма. Это не спасло его команду от поражения 1:3.

Однако шведский нападающий побил рекорд легенды "Милана" Алессандро Костакурты, который забивал в возрасте 41 год и 25 дней и был старейшим автором гола в чемпионате Италии. Ибрагимович отправил мяч в ворота соперников в 41 и 166 дней и установил новое достижение.

"Милан" имеет 48 очков и идет в серии A на четвертой позиции. "Удинезе" с 38 пунктами – восьмой.

Златан Ибрагимович в нынешнем сезоне сыграл за "Милан" 4 матча и забил 1 гол.