Ибрагимович стал старейшим в истории автором гола в чемпионате Италии
Шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович стал старейшим игроком, забившим гол в чемпионате Италии
Об этом пишет OptaPaolo в Twitter.
Ибрагимович в матче 27-го тура серии A против "Удинезе" реализовал пенальти в конце первого тайма. Это не спасло его команду от поражения 1:3.
Однако шведский нападающий побил рекорд легенды "Милана" Алессандро Костакурты, который забивал в возрасте 41 год и 25 дней и был старейшим автором гола в чемпионате Италии. Ибрагимович отправил мяч в ворота соперников в 41 и 166 дней и установил новое достижение.
"Милан" имеет 48 очков и идет в серии A на четвертой позиции. "Удинезе" с 38 пунктами – восьмой.
Златан Ибрагимович в нынешнем сезоне сыграл за "Милан" 4 матча и забил 1 гол.
- 8 марта "Милан" одолел английский "Тоттенхэм" и впервые за 11 лет вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.22
Покупка 38.22Продажа 38.99
-
EUR
Покупка 40.16Продажа 41.11
- Актуальное
- Важное