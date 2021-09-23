IBF удовлетворила ультиматум Лопеса перед боем за титулы, которые он отобрал у Ломаченко

Об этом сообщает BoxingScene .

IBF не позволила стриминговому сервису Triller перенести бой Лопеса против Камбососа с 4 на 16 октября. Таким образом, федерация отреагировала на угрозы американского чемпиона отказаться от проведения поединка и судиться с его организаторами.

"Мы не ожидаем никаких дополнительных отсрочек, бой состоится 4 октября 2021 года в соответствии с контрактами", - заявила адвокат IBF Линда Торрес в официальном письме, которое получили оба боксера и Triller.

Желание стримингового сервиса изменить дату боя было вызвано стремлением избежать конкуренции с трансляцией матча по американскому футболу между "Оклендом" и "Сан-Диего", который также состоится 4 октября. Трансляция на стриминговому сервисе платная и организаторы боя опасаются, что спортивные болельщики предпочтут просмотра футбольного матча.

Бой Лопес - Камбосос должен был состояться еще летом, но уже несколько раз откладывался.

Американец последний раз выходил на ринг еще в октябре 2020 года, когда победил Украинская Василия Ломаченко и отобрал у него титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг ). Также Лопес владеет поясом IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, 21 сентября Теофимо Лопес заявил , что не будет драться с Джорджем Камбососом, если их поединок раз перенесут.

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