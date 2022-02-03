IBF объявила имя нового претендента на титул, которым владеет Усик
Хорватский боксер Филипп Хргович проведет против китайца Чжан Чжилея бой за статус обязательного претендента на титул IBF, которым владеет украинец Александр Усик
Об этом сообщает vRINGe.com.
По словам Хрговича, китайский боксер согласился на предложение IBF (Международной боксерской федерации) провести с ним бой, а с его организацией не должно возникнуть проблем, поскольку оба сотрудничают с одним промоутером - Эдди Хирном.
"Думаю, официально о поединке объявят в течение одной-двух недель. Чжилей не просто согласился на бой. Он принял финансовое предложение. И он - боец Хирна. Он давно говорил, что примет этот поединок. Но таковы правила: сначала ему пришлось дождаться своей очереди. Нам даже не нужно дополнительное время на переговоры. Нужно просто определиться с датой", - сказал Хргович.
В IBF долгое время не могли найти соперника Хрговичу. По разным причинам от боя с хорватом отказались кубинец Луис Ортис, новозеландец Джозеф Паркер, француз Тони Йока, британец Джо Джойс, немец Агит Кабайел, россиянин Мурат Гассиев и американец Энди Руис.
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Напомним, 2 февраля WBA назначила два отборочных поединка за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира, которым владеет Александр Усик.
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