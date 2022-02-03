IBF объявила имя нового претендента на титул, которым владеет Усик

Об этом сообщает vRINGe.com.

По словам Хрговича, китайский боксер согласился на предложение IBF (Международной боксерской федерации) провести с ним бой, а с его организацией не должно возникнуть проблем, поскольку оба сотрудничают с одним промоутером - Эдди Хирном.

"Думаю, официально о поединке объявят в течение одной-двух недель. Чжилей не просто согласился на бой. Он принял финансовое предложение. И он - боец Хирна. Он давно говорил, что примет этот поединок. Но таковы правила: сначала ему пришлось дождаться своей очереди. Нам даже не нужно дополнительное время на переговоры. Нужно просто определиться с датой", - сказал Хргович.

В IBF долгое время не могли найти соперника Хрговичу. По разным причинам от боя с хорватом отказались кубинец Луис Ортис, новозеландец Джозеф Паркер, француз Тони Йока, британец Джо Джойс, немец Агит Кабайел, россиянин Мурат Гассиев и американец Энди Руис.

Напомним, 2 февраля WBA назначила два отборочных поединка за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира, которым владеет Александр Усик.

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