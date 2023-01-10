Об этом сообщает BoxingScene .

IBF объявила, что отменяет распоряжение об обязательной защите титула чемпиона мира в тяжелом весе Усиком против официального претендента Хрговича. В организации объяснили, что причиной такого решения стало то, что первым в очереди на бой с чемпионом стоит обладатель пояса по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации) Дэниел Дюбуа из Великобритании.

"IBF отменяет распоряжение о начале переговоров Усика с Хрговичем по обязательной защите титула", - заявил президент федерации Дэрил Пиплз.

В ближайшие полгода также Дюбуа не сможет выйти на поединок против Усика, поскольку будет восстанавливаться после травмы. Таким образом, украинец сможет сосредоточиться на встрече с британцем Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

Усик также владеет титулом WBO (Всемирной боксерской организации). Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

31 декабря 2022 года сообщалось, что WBA и IBF разрешили Александру Усику провести бой против Тайсона Фьюри перед обязательной защитой титулов.

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