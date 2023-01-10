IBF изменила решение об обязательной защите титула Усиком
Международная боксерская федерация отменила решение о немедленном бое между украинцем Александром Усиком и хорватом Филиппом Хрговичем
Об этом сообщает BoxingScene .
IBF объявила, что отменяет распоряжение об обязательной защите титула чемпиона мира в тяжелом весе Усиком против официального претендента Хрговича. В организации объяснили, что причиной такого решения стало то, что первым в очереди на бой с чемпионом стоит обладатель пояса по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации) Дэниел Дюбуа из Великобритании.
"IBF отменяет распоряжение о начале переговоров Усика с Хрговичем по обязательной защите титула", - заявил президент федерации Дэрил Пиплз.
В ближайшие полгода также Дюбуа не сможет выйти на поединок против Усика, поскольку будет восстанавливаться после травмы. Таким образом, украинец сможет сосредоточиться на встрече с британцем Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.
Усик также владеет титулом WBO (Всемирной боксерской организации). Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- 31 декабря 2022 года сообщалось, что WBA и IBF разрешили Александру Усику провести бой против Тайсона Фьюри перед обязательной защитой титулов.
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