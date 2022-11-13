Об этом сообщил инсайдер Майкл Бенсон в twitter.

По его информации, если украинец откажется от боя с хорватом и решит встретиться с британцем Тайсоном Фьюри, титул IBF (Международной боксерской федерации) будет объявлен вакантным.

В таком случае Филипп Хргович поспорит за него с Энди Руисом. Если же американец решит провести поединок с соотечественником Деонтеем Уайлдером, то соперником хорвата станет Энтони Джошуа из Великобритании.

Руис и Джошуа являются бывшими обладателями титулов IBF, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации), принадлежащих Усику.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета). Если украинец избавится от пояса IBF, то его бой с британцем потеряет статус поединка за звание абсолютного чемпиона мира.

13 ноября IBF назначила Филиппа Хрговича обязательным претендентом на титул чемпиона мира в сверхтяжелом весе, которым владеет Александр Усик.

Промоутер украинца Александр Красюк назвал противоречивым решение IBF об обязательной защите титула.

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