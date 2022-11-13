IBF грозится отобрать у Усика чемпионский титул, если он решит биться с Фьюри
Украинский боксер Александр Усик рискует потерять титул IBF, если откажется от боя против обязательного претендента хорвата Филиппа Хрговича
Об этом сообщил инсайдер Майкл Бенсон в twitter.
По его информации, если украинец откажется от боя с хорватом и решит встретиться с британцем Тайсоном Фьюри, титул IBF (Международной боксерской федерации) будет объявлен вакантным.
В таком случае Филипп Хргович поспорит за него с Энди Руисом. Если же американец решит провести поединок с соотечественником Деонтеем Уайлдером, то соперником хорвата станет Энтони Джошуа из Великобритании.
Руис и Джошуа являются бывшими обладателями титулов IBF, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации), принадлежащих Усику.
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета). Если украинец избавится от пояса IBF, то его бой с британцем потеряет статус поединка за звание абсолютного чемпиона мира.
- 13 ноября IBF назначила Филиппа Хрговича обязательным претендентом на титул чемпиона мира в сверхтяжелом весе, которым владеет Александр Усик.
- Промоутер украинца Александр Красюк назвал противоречивым решение IBF об обязательной защите титула.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.92
Покупка 39.92Продажа 40.64
-
EUR
Покупка 39.73Продажа 40.94
- Актуальное
- Важное