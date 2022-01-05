И в долларах, и в евро: США призвали Германию быть решительной в санкциях против РФ

Об этом сообщает AP.



"Чтобы санкции были эффективными, они должны быть как в долларах, так и в евро. Я не думаю, что они (немцы - Ред.) уступят безопасность своей энергетики, если выскажут сильную позицию для Украины, ведь сейчас их позиция ставит Украину и наших союзников в Восточной Европе в очень шаткое положение", - заявил республиканец Майк Уолц из Конгресса США.



Он добавил, что "Северный поток-2" дает Путину "контроль над Западной Европой" и ограничивает участие Германии в санкциях и действиях против России, к которым ее призывают США.



Другой конгрессмен, демократ Сет Моултон, также принимавший участие в делегации в Украину, заявил, что США могут поставлять газ в Германию, если Россия будет шантажировать страну с помощью "Северного Потока-2".



"Мне кажется, что Германия начинает просыпаться в этом плане. Они начинают понимать, насколько серьезна угроза, и какой рычаг для давления на них и на всю Западную Европу теперь имеет Путин", - отметил он.

Напомним, глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявил , что предупредить вторжение России на территорию Украины могут только жесткие санкции.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что в случае российского вторжения в Украину Запад введет против РФ жесткие экономические санкции.