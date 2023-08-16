Не волонтер, не благотворительный фонд, не военные.

Министр, точнее целый вице-премьер министр, представитель правительства , объявляет волонтерский сбор.

Правительства, которое должно закладывать средства и определять приоритеты, куда и как их тратить. Потому что в Украине есть деньги на все — на покрытие игорного бизнеса, реально почти не приносящего дохода в бюджет, на распил по лоббистским программам, на стадионы, новые дороги, которые кладут во многих случаях по нормальным, а не критическим дорогам, на барабаны или уборку Борисполя... и этот список можно продолжать. Но точно в государстве почему-то нет средств на дроны или БПЛА, хотя волонтеры уже второй год громко кричат о необходимости их закупки и вообще о запуске широкомасштабного производства на государственном, а не волонтерском уровне.

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Министр Федоров объявляет сбор на дроны в то время, когда заместитель министра Маляр говорит, что все заказы МО выполнили и нужды нет. А с передовой каждый день волонтер получает десятки запросов на дроны!

Люди снова и снова сбрасываются. Люди платят налоги. И дополнительно выдают долю своего небольшого дохода в помощь ВСУ. А в это время кто-то закупает для армии яйца по 17, яблоки по 51, дизель по 80, втрое удорожает при перевозке стоимость на зимнюю форму, кто спокойно проплачивает нулевые неподтвержденные контракты на оружие на 35 млрд грн...

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Вы скажете, что "вы депутат, делайте что-нибудь". Я и мои коллеги присылаем многочисленные обращения, поднимаем эти вопросы с трибуны, на комитетах, боремся с дерибаном средств во время голосований, но оппозиция в количестве 27 человек не может заменить государственную машину, в которой царит полная моновласть . А значит, если никто ни к кому в кабинетах власти не имеет претензий — господствует полный монодерибан средств, который может остановить только огласка и очень активная позиция общественности.

Да, мы не можем в этой борьбе бросить армию на произвол судьбы и просто ждать, что государство одумается... Мы должны непрерывно помогать нашим защитникам, но наконец надо громко заявить, что хищение ресурсов для ВСУ или их нефункциональное использование это ненормально, и это нужно останавливать...

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Об авторе: София Федина, народный депутат Украины

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