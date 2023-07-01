Это позволило им расширить круг рассмотрения вакансий на рынке труда в этом регионе. Эта тема интересна и я начала просматривать вакансии на должность переводчика, поскольку это мой первый подтвержденный диплом. Как велико было мое удивление, когда я таким образом узнала, что в Бельгии существует специальная должность для популяризации языка внутри страны, а именно, проектный менеджер по языку.

Интересно, показалось мне, что в стране, где, казалось бы, уже давно решены все вопросы этого плана, существует такая должность, на которой работник занимается методическим распространением языка региона. Бельгия – официально трехязычная монархия, а точнее конфедерация с, соответственно тремя, кантонами: Фландрией, Валлонией и Брюссельским столичным регионом и маленькой, даже крохотной по украинским меркам, немецкоязычной провинцией Льеж. Но не все есть раз, два, три.

Небольшой экскурс в послевоенную историю Бельгии. До 1968 года все в ней общались на французском языке, кстати, я пошла еще за несколько лет до полномасштабного вторжения в Украину во Львове учить французский именно из-за этого незнания. Так, во время II Мировой погибло очень много фламандских воинов из-за того, что они не понимали французских команд своих командиров, которые представления не имели или не хотели отдавать их не на французском. На фламандском диалекте общается 65% населения Бельгии. Этот процесс недовольства и обиды от огромных потерь длился довольно долго, пока в том же 1968 году фламандцы сказали "Довольно!" и заставили принять закон о том, что нидерландский язык (с фламандским диалектом) должен быть принят на законодательном уровне также на государственном языке общения, как и французский.

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Ну, и вуаля, как говорят французы, с тех пор ни один работник в государственных органах власти не общается даже на французском во Фландрии. То есть, если вы переезжаете жить по тем или иным причинам из Валлонии во Фландрию, то должны идти на курсы фламандского, потому что везде во властных органах вам будут делать козью морду и вы ничего там не решите. Существует исключение для иностранцев, которые находятся в Бельгии менее полугода, или вас попросят воспользоваться услугами переводчика. Подчеркну, что при этом они отлично владеют французским, даже больше, английским тоже. Но это будет нарушением закона госслужащим. С тех пор на фламандском можно получить образование и с тех пор, кажется мне, что и начали заключать основные правила правописания, лексики и т.д.

Они до конца еще не сформированы и работы ой-йой, как много, из-за чего овладеть этим языком даже нашим украинским головам не очень-то легко. К слову, немецкий язык, который считается одним из самых сложных, дается к изучению гораздо легче, потому что есть четкие правила, хотя их и много и они сложные. Но проще, чем, когда тебе преподаватели говорят: "Это все придет со временем, не волнуйтесь! Нидерландский – никакой логики, только практика!" И я "заметила" как оно пришло к тем моим сокурсникам, которые в Бельгии проживают по 8-9 лет. На самом деле правила есть, и вещателю не так сложно их вывести, заметив закономерность, пусть и со значительным количеством исключений. Но официально об этом вам никто не расскажет. Может быть, в университете на факультете нидерландской филологии?! Я не знаю. Как пойду учиться еще и туда, то, пожалуй, закончу уже на пенсии, как говорит мой муж. Люблю учиться.

В продолжение темы добавлю важную деталь, что и на работу, как всем нашим соотечественникам с документами "Временного приюта" уже известно, что без элементарного знания языка более-менее приличная должность за границей вам не светит. Не говорю уже, что и с хорошим нелегко найти то, что соответствует вашей квалификации. И хотя рынок труда в Бельгии превышает спрос над предложением в два, а то и три раза, без местного языка вы – никто. И наши дамы и барышни из восточных регионов, не желая сидеть (и слава Богу!) на социальной дотации, настойчиво грызут гранит науки. Успешно? Конечно! И парадокс, это им дается без правил гораздо легче, чем в языковой среде дома, в Украине.

Так чей здесь прокол? Тех, кто так и не научился родному языку, но считает себя этническим украинцем или государственными органами власти, которые годами, методично и целенаправленно печатали учебники на русском по всем предметам и преподавали украинский язык и литературу только по примеру: "Дети, сейчас у нас урок украинского языка". Для меня это было культурным шоком, когда услышала это от жителей Запорожской, Херсонской областей, не говоря уже о Донбассе и Луганщине. Да, большинство из сельского населения старшего поколения за 50 лет говорят на родном, но младше… Что это?! Зачем?

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Наверное, поэтому есть такие, которым украинский так и не стал родным, и не прибег к овладению, а вместо того, проживая в Бельгии, дался инородный, а потому значительно более сложный фламандский и французский. И они учат "на украинском" "привет!" и "как дела?!" местных наивных жителей, которые радостно тебе все это выплескивают вместе с "спасибо", когда в очередной раз тебя встречают, зная, что ты из Украины. И это вызывает невероятную ярость и пренебрежение к соотечественникам! А как удивляет местных, когда говоришь, что это действительно язык оккупанта!

К слову, буквально на днях бельгийский премьер Де Кро озвучил, что в Европарламенте будет произносить речи только на французском, чем вызвал волну справедливого возмущения во фламандском правительстве, которое подчеркнуло, что это – противозаконно. Даже ролик об этом конфликте создали и забросили в сеть. Ведь каждый представитель своей страны в Европарламенте обязан говорить на своем государственном языке, а поскольку в Бельгии их три, то тремя. А не выделять какой-нибудь один, потому что это удобнее и проще. Сложность в том, что доклад равнозначно делится на три части на разных языках, а слушателям соответственно переводят на их родной. Закон есть закон, и его обязаны придерживаться все. Можно не придерживаться, выбор всегда есть, но и бешеный штраф за это замучишься каждый раз платить! Бельгийцев штрафуют, к слову, на каждом шагу. Они сами говорят, что есть такие правила, которые бы им никогда в голову не пришли, если бы однажды не пришлось выложить за нарушение кругленькую сумму. Денежное наказание эффективно дисциплинирует!

Лично я понимаю, что меня еще ждет и французский. И это совсем не пугает, ведь база уже заложена. А все, что попадает в нашу голову, навсегда там и остается. К тому же это невероятно красивый, ворчливый язык Гюго и Мопассана, Экзюпери, непревзойденной Пиаф… Тем не менее, для облегчения изучения все языки дублируются субтитрами даже на ТВ.

"Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь", как говорил наш Тарас Григорьевич. И последние слова наиболее важны в этом ряду. А нам хорошая подсказка, как стимулировать к изучению украинского, если кровавая война до сих пор не вправила мозги.

Специально для Эспрессо

Об авторе. Ника Никалео – украинская писательница и переводчица, тревел-блогерша, председатель Львовского женского литературного клуба и благотворительного фонда, автор и составительница ряда бестселлеров из серии "Львов. Кофе. Любовь".

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