И Путин, и тем более Лукашенко, умирать не хотят, а потому 15 раз посчитают, прежде чем бить по Украине в новых направлениях, - Владимир Огрызко

Такой точки зрения придерживается украинский политик и дипломат, эксминистр иностранных дел Владимир Огрызко, о чем он заявил в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV .



"Это вовсе не означает, что Путин рискнет пойти широкомасштабной войной против Украины. Его режим держится на двух китах сегодня - это ложь и шанты. Вот что, собственно, есть в его распоряжении".



Экономика (России – ред.) стагнирует. Внутренняя ситуация катастрофическая. Обнищание населения идет безумными темпами. Популяция вымирает, популяция спивается, популяция посиживает на наркотиках. Плюс политические преследования, ставшие сегодня нормой в российском обществе. Поэтому тезис о победной "войнушке" он теоретически хорош, но практически он ему сегодня мало что даст. Потому что посмотрите на тот же COVID в России, посмотрите на те же социальные проблемы в России, посмотрите на те же проблемы России, когда Россия стала международным изгоем и на нее все смотрят как на страну, которая сама себя загнала в тупик. Поэтому, при таких внутриполитических и внешнеполитических обстоятельствах лезть в очередную авантюру, это значит просто не иметь не только здравого смысла, а элементарной логики», - объяснил Огрызко.



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Кроме того, добавил он, Путин при всей его, как выразился дипломат, "публичную эксцентричность", "очень хочет жить, как и очень хотят жить все из его окружения".



"Только если Путин болен болезнью, которая называется власть, то его окружение больно болезнью, которая называется деньги. И они позволяют Путину играть в свои геополитические фантазии, но хотят жить. И поэтому они будут его держать со всех сторон - для того чтобы он продолжал играть в глаза свои фобии (создание нового Советского Союза, "Россия великая", "Россия уникальна", "Россия неповторима"), но не доведут и не допустят до того, чтобы он смог нажать на ту кнопку, которая приведет к потере всего", - отметил Владимир Огрызко.



А угроза для РФ сегодня намного выше, чем 10 лет назад, подчеркнул Огрызко.



"На Россию сегодня смотрят совсем другими глазами. И по тому же Берлину, и по тому же Брюсселю, и по тому Парижу. Уже не говоря уже о Вашингтоне и Лондоне. Поэтому сегодня его агрессия означает собственноручную подпись под приговором самому себе.



Сегодня его главная функция – это поднимать градус, устраивать провокации, угрожать, но в нужный момент сказать: "Ну, это же не я. Это Лукашенко. Как вы могли подумать обо мне так плохо. "Я здесь не стоял". "Нас там нет", - рассказал Владимир Огрызко.



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"А Лукашенко не может нам объявить войну? Не дай Бог, конечно, но...?" – обратился к гостю программы Антон Борковский.



"Лукашенко – несмотря на то, что он неоднократно уже говорил, что он не будет держаться синими руками за свое кресло, – таки будет держаться. Уже не синими, а сине-белыми. И так же оставаться у власти при любых обстоятельствах. Поэтому что вне власти его нет, как нет и Путина, в этом их идеологическая близость, они болеют властью, и эту власть они никому отдавать не хотят.



А что такое война для Белоруссии? Это тоже самое, что и война для России. Это означает, что такой страны больше де-факто не будет существовать. Она будет формально находиться среди списка стран, но ее не будет. И неизвестно, что будет с ее руководством.



В этой ситуации в Москве, а тем более в Минске, 15 раз посчитают и просчитают то, что может произойти, чем один раз совершат роковую ошибку", - подытожил эксчельник МИД Украины.



Следует учитывать и тот факт, сказал наконец Владимир Огрызко, что украинская армия и украинское общество "сегодня совершенно не те, которые были еще 7-8 лет тому назад".





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