Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией И Путин, и тем более Лукашенко, умирать не хотят, а потому 15 раз посчитают, прежде чем бить по Украине в новых направлениях, - Владимир Огрызко
Эксклюзив

И Путин, и тем более Лукашенко, умирать не хотят, а потому 15 раз посчитают, прежде чем бить по Украине в новых направлениях, - Владимир Огрызко

22 ноября, 2021 понедельник
07:00
война с Россией Лукашенко и Путин

Угроза разрешения боевых действий РФ против Украины на новых стратегических направлениях, в частности, со стороны территории Беларуси, прежде всего следует воспринимать как давление и шантаж

Такой точки зрения придерживается украинский политик и дипломат, эксминистр иностранных дел Владимир Огрызко, о чем он заявил в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV .

"Это вовсе не означает, что Путин рискнет пойти широкомасштабной войной против Украины. Его режим держится на двух китах сегодня - это ложь и шанты. Вот что, собственно, есть в его распоряжении".

Экономика (России – ред.) стагнирует. Внутренняя ситуация катастрофическая. Обнищание населения идет безумными темпами. Популяция вымирает, популяция спивается, популяция посиживает на наркотиках. Плюс политические преследования, ставшие сегодня нормой в российском обществе. Поэтому тезис о победной "войнушке" он теоретически хорош, но практически он ему сегодня мало что даст. Потому что посмотрите на тот же COVID в России, посмотрите на те же социальные проблемы в России, посмотрите на те же проблемы России, когда Россия стала международным изгоем и на нее все смотрят как на страну, которая сама себя загнала в тупик. Поэтому, при таких внутриполитических и внешнеполитических обстоятельствах лезть в очередную авантюру, это значит просто не иметь не только здравого смысла, а элементарной логики», - объяснил Огрызко.

Читайте также : Захватнические войны спасают Россию как империю, - Сурков

Кроме того, добавил он, Путин при всей его, как выразился дипломат, "публичную эксцентричность", "очень хочет жить, как и очень хотят жить все из его окружения".

"Только если Путин болен болезнью, которая называется власть, то его окружение больно болезнью, которая называется деньги. И они позволяют Путину играть в свои геополитические фантазии, но хотят жить. И поэтому они будут его держать со всех сторон - для того чтобы он продолжал играть в глаза свои фобии (создание нового Советского Союза, "Россия великая", "Россия уникальна", "Россия неповторима"), но не доведут и не допустят до того, чтобы он смог нажать на ту кнопку, которая приведет к потере всего", - отметил Владимир Огрызко.


А угроза для РФ сегодня намного выше, чем 10 лет назад, подчеркнул Огрызко.

"На Россию сегодня смотрят совсем другими глазами. И по тому же Берлину, и по тому же Брюсселю, и по тому Парижу. Уже не говоря уже о Вашингтоне и Лондоне. Поэтому сегодня его агрессия означает собственноручную подпись под приговором самому себе.

Сегодня его главная функция – это поднимать градус, устраивать провокации, угрожать, но в нужный момент сказать: "Ну, это же не я. Это Лукашенко. Как вы могли подумать обо мне так плохо. "Я здесь не стоял". "Нас там нет", - рассказал Владимир Огрызко.

Читайте на "Цензор.НЕТ" : Украина требует еще больше джевелинов и байракторов, - Майкл Мак-Фол

"А Лукашенко не может нам объявить войну? Не дай Бог, конечно, но...?" – обратился к гостю программы Антон Борковский.

"Лукашенко – несмотря на то, что он неоднократно уже говорил, что он не будет держаться синими руками за свое кресло, – таки будет держаться. Уже не синими, а сине-белыми. И так же оставаться у власти при любых обстоятельствах. Поэтому что вне власти его нет, как нет и Путина, в этом их идеологическая близость, они болеют властью, и эту власть они никому отдавать не хотят.

А что такое война для Белоруссии? Это тоже самое, что и война для России. Это означает, что такой страны больше де-факто не будет существовать. Она будет формально находиться среди списка стран, но ее не будет. И неизвестно, что будет с ее руководством.

В этой ситуации в Москве, а тем более в Минске, 15 раз посчитают и просчитают то, что может произойти, чем один раз совершат роковую ошибку", - подытожил эксчельник МИД Украины.

Следует учитывать и тот факт, сказал наконец Владимир Огрызко, что украинская армия и украинское общество "сегодня совершенно не те, которые были еще 7-8 лет тому назад".


Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Александр Лукашенко
Студия Запад с Антоном Борковским
Читайте также:
19 ноября, 2021 пятница
В восьми областях Украины обнаружили новый штамм "Дельта", он более заразен на 10-15%
Росія перекинула на Донбас
20 ноября, 2021 суббота
Американская разведка предупредила союзников об угрозе вторжения России в Украину, - NYT
21 ноября, 2021 воскресенье
Где и когда Путин собирается напасть на Украину Заявление начальника Главного управления разведки Буданова
Киев
+7
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.45
    Покупка 26.45
    Продажа 26.71
  • EUR
    Покупка 29.81
    Продажа 30.24
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, понедельник
22 ноября
09:33
Дмитрий Кулеба
Кулеба: Вероятность нового вторжения РФ зависит от двух факторов
09:21
Официальный курс: гривна ослабла к доллару
09:06
В Иране начались слушания по делу о сбитии самолета МАУ
08:36
Украинцам следует ожидать мокрый снег и дожди: какой будет погода 22 ноября
08:30
Эксклюзив
гривня
Почему гривна укрепляется? Эксперты объясняют
08:24
В Украине за сутки зафиксировали 7 464 случая коронавируса
08:01
Для лечения Саакашвили могут понадобиться психолог и психиатр, – личный врач политика
07:38
Сутки в зоне ООС: оккупанты дважды нарушили "тишину" на Донбассе, стреляли из минометов
07:25
Франция предупредила РФ о тяжелых последствиях в случае вторжения в Украину
2021, воскресенье
21 ноября
23:38
Моуринью испортил Шевченко дебют в должности главного тренера "Дженоа"
22:53
вакцина Pfizer
Руководитель BioNTech заявил, что вакцинироваться от коронавируса придется каждый год
22:35
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после первого круга чемпионата Украины
22:12
Румен Радев
В Болгарии обнародованы результаты экзит-полов второго тура президентских выборов
21:49
Алексей Данилов
Данилов предположил, зачем Россия стягивает войска к границе с Украиной
21:21
"Колос" в большинстве победил "Десну" в чемпионате Украины
21:01
Австрия закрыла въезд для иностранных туристов
20:46
21 ноября на фронте: российские оккупанты совершили два обстрела
20:30
"Манчестер Юнайтед" уволил Сульшера с должности главного тренера
20:09
Матеуш Моравецкий
Лукашенко начал гибридную войну, это самая большая попытка дестабилизировать Европу за 30 лет, - Моравецкий
19:40
Под Офисом президента произошла потасовка между правоохранителями и участниками акции ко Дню Достоинства и Свободы
19:16
"Ворскла" разгромила "Мариуполь" и вышла на третье место в УПЛ
18:54
Порошенко в Галифаксе
Чтобы восстановить доверие после "Вагнергейта", украинским властям следует пригласить западных союзников к расследованию, - Порошенко в Галифаксе
18:35
Вакцина
В настоящее время от COVID-19 полностью вакцинировано 23% населения Украины
18:16
Петр Порошенко
Петр Порошенко: Мы достаточно сильны, чтоб защитить свободу, демократию и европейский выбор, и это наше общее дело
17:54
Совбез РФ
Совбез РФ пугает украинскими "провокациями" в направлении оккупированного Крыма
17:30
Дмитрий Песков
Песков обвинил Украину в подготовке "силового решения своей проблемы" на Донбассе
17:09
"Соскучился по своим детям". В Варшаве 34-летний украинец вошел в школу и поцеловал девочку
16:50
В Запорожье памятник Богдану Хмельницкому перенесут в более людное место
16:33
Савик Шустер
Шустер о "Вагнергейте": Это начало конца. Полная утрата доверия. То, что они сделали со страной за последние 2,5 года – это реально стыдно
16:14
Охранник Киевского медуниверситета вынес оттуда ноутбуки, компьютеры и акустическую систему
15:40
В столичном Гидропарке от падения дерева погибла молодая жена настоятеля храма на Вырлице
15:00
В Измаиле на верность Украине присягнули 40 новых пограничников
14:19
Эксклюзив
Европарламент и ООН попросили у Bellingcat детали расследования как доказательство прямого участия РФ в войне на Донбассе, - Доброхотов
14:03
На Аллее Небесной Сотни Зеленскому кричали: "Позор! Предатель! Малоросс!"
13:50
В украинских десантников сегодня профессиональный праздник
13:22
Эксклюзив
​​ На Майдане целыми семьями стояли насмерть, - журналистка Татьяна Черновол
13:00
Террористы из ХАМАСа обстреляли прохожих в Иерусалиме
12:20
"Обещали, что Европа всех примет. Легально". Нелегальный мигрант из Ирака рассказал, откуда в Беларуси взялись тысячи курдов
11:51
Майкл Макфол
Украина нуждается в еще большем количестве джевелинов и байракторов, - Майкл Мак-Фол
11:30
Уберт Мрачковский
Завтра в Хмельницком будут прощаться со спецназовцем Убертом Мрачковским
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV