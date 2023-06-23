Я могла бы вам рассказать об очередном расширении киновселенной Marvel с приключениями Ника Фьюри (Сэмюэл Джексон) в центре внимания и исследованиями политической паранойи, ставшего доступным с 21 июня. Однако определенные события американского минисериала, созданного Кайлом Брэдстритом для Disney+, происходят в России, а нам рашистов и в реальной жизни хватает. Или об старте на этой неделе приключенческого ужаса "Ходячие мертвецы: Мертвый город", который в пределах знаменитой хоррор-франшизы стал пятым сериалом и первым в качестве продолжения основного сериала. Но вряд ли для остроты впечатлений украинцам не хватает киношных зомбаков, когда настоящие из-за поребриковых болот все прут и прут. На этой неделе от "Еспресо" - для уравновешивания - подборка комедий. Нам любопытно. Надеемся, что и вам тоже.

"Без обид"

С 22 июня в кинотеатрах

Этот американский комедийный фильм режиссера и соавтора сценария, уроженца Киева Джина Ступницкого стартовал как проект осенью 2021 года. Именно тогда объявили о начале работ над фильмом, а уже через год о старте съемок, которые прошли на разных локациях в Нью-Йорке. Интересно, что фильм сопродюсерировала исполнительница главной роли Дженнифер Лоренс (в возрасте 22 лет ставшая второй самой молодой обладательницей "Оскара" в номинации "Лучшая женская роль"). Саму же ленту назвали очень летней и одной из самых ожидаемых комедий в этом году.

Итак, Мэдди – девушка, которой чуть за 30, теряет машину, являющуюся ее основным источником заработка: Мэдди работала водителем такси. Потеря авто влечет потерю доходов, а затем вероятную потерю дома, унаследованного от матери. Чтобы этого не случилось, ей очень нужна работа. И она обращает внимание на объявление, где в графе оплаты фигурирует Buick. В чем же суть предложения? Состоятельные родители ищут для своего сына-подростка девушку, которая способна сделать его более раскрепощенным, потому что парень не интересуется ни девушками, ни общением со сверстниками. Но найти общий язык с подростком оказывается не так просто.

В главных ролях: Дженнифер Лоренс, Мэтью Бродерик, Эндрю Барт Фелдман, Натали Моралес, Скотт Макартур, Лаура Бенанти

"Астероид-сити"

С 22 июня в кинотеатрах

Режиссер этого фильма Вес Андерсон принадлежит к создателям, у которых есть широкий и постоянный круг фанатов его стиля и фирменных сюжетов, узнаваемых среди многих других. Не случайно фильмы Андерсона могут похвастаться наградами и номинациями всех ведущих кинофестивалей мира.

Так что снятый в Испании "Астероид-сити", к съемкам которого режиссер привлек многих актеров мирового уровня - лента, которую действительно многие ждали. Премьера ее состоялась в мае 2023 года на 76-м Каннском кинофестивале.

На этот раз режиссер разворачивает события в 1955 году в вымышленном американском городке, возле которого когда-то давно упал астероид. Это вдохновляет местных жителей внимательно всматриваться в звездное небо, а всех остальных – любителей астрономии и будущих исследователей космоса – приезжать сюда на ежегодные встречи. Во время одной из таких встреч происходит нечто, что может существенно изменить течение истории.

В главных ролях: Том Хэнкс, Скарлетт Йоганссон, Эдриен Броуди, Виллем Дефо, Марго Робби, Эдвард Нортон

"И просто так"

С 22 июня на НПО Мах

В свое время американский сериал "Секс и город" производства кабельной сети HBO, громко всполошил не только Америку, но и Европу. Кинорассказ, который длился с 1998 по 2004 год и имел 6 сезонов, не просто сосредоточился на темах секса, женственности и интима, а придал им остроумную романтично-комедийную форму. А благодаря этому, завоевал сердца зрителей во многих странах мира. Поскольку жизнь четырех подруг, разных по характеру и темпераменту, но объединенных свободными взглядами на жизнь в динамичной атмосфере Нью-Йорка, спустя годы не отпускала зрительское внимание, появились еще два тематических фильма и новый комедийно-романтический сериал "И просто так", который в 2021 году вошел в десятку лучших премьер среди всех лент, вышедших на НПО Мах. Равен ли ему второй сезон – увидим. А в нем 11 эпизодов и завершится он 24 августа.

В ролях подруг добрые знакомые: Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. А вот Ким Кэтрол в роли Саманты появится только под занавес.

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"Праведные Джемстоуны"

С 18 июня на НПО Мах (3 сезон)

В центре внимания - семья телевизионных евангелистов, читающих проповеди и призывающих приходить к Богу и совершать щедрые пожертвования. Но сами в Бога практически не верят. Ибо ценности, которые исповедуют в реальной жизни, имеют мало общего с христианскими. Но это не мешает им ездить по стране и богатеть за счет наивности своих сограждан. Впрочем, семейный бизнес может лопнуть, когда в семью возвращается бывший каскадер.

В главных ролях: Джон Гудмэн, Дэнни Макбрайд, Эрик Андре и другие.

"Я – Дева"

С 23 июня на Amazon Prime

Фантастический комедийный сериал Бутса Райли о 4-метровом темнокожем парне Куте, который вынужден жить в мире комиксов и телевизионных шоу. Однако однажды он сбегает, чтобы почувствовать красоту и противоречивость реального мира. 19-летний Кути обретает друзей, влюбляется, попадает в самые разные ситуации, из которых находит выход, встречает своего кумира и тому подобное. И за всеми его приключениями не только весело, но и интересно наблюдать. Ведь Райли – кроме прочего – тяготеет к метафорам. Критики, уже успевшие увидеть первые три эпизода сериала на кинофестивале South by Southwest в марте 2023 года, проговорились, что речь об увлекательной мифической одиссее, ставящей под сомнение цель мифической одиссеи.