Кстати, о забавном мифе по созданию Украины Лениным и коммунистами-большевиками.

Читал недавно немного о зарождении коммунистического движения в Украине и с удивлением обнаружил, что в начале появления ярых сторонников коммунистической идеи было множество молодых и талантливых культурных деятелей, которые предпочитали создать коммунистическую Украину, но независимую от России. Полностью. Не союзную республику, а отдельную независимую страну. Даже украинские коммунисты понимали, что Украина в то время полностью сформирована и отдельное государство, и воевали с Петлюрой и Винниченко за форму правления и контроль, а не за присоединение к России. Практически их всех репрессировали в 30-е и назвали "буржуазными националистами". Некоторых даже после смерти приговаривали к расстрелу, так ненавидели, представьте.

Даже украинские коммунисты понимали, что Украина в то время полностью сформирована и отдельное государство, и воевали с Петлюрой и Винниченко за форму правления и контроль, а не за присоединение к России

Российские коммунисты хотели видеть Украину в составе России не как союзную республику, а буквально как область Российской Федерации. И только их неуспехи в войнах 1919-20-х годов не позволили этому произойти. Таким образом и Петлюра, и Деникин и даже частично Махно способствовали тому, что Украина вошла в СССР как отдельная республика, а не часть России. И этим облегчили выход из этого СССР через 70 лет. Ибо, например, Чечне так не повезло и они, чтобы выйти из СССР, должны были сначала выйти из состава РСФСР. И им это не удалось.

Именно поэтому не следует считать освободительные соревнования начала прошлого столетия или его середины во время войны неудачными. Каждый эпизод, каждое движение, каждое течение и даже отдельные люди прилагали свои усилия для появления на карте прекрасного государства Украины. Этот процесс имел разные повороты и активности как река. То почти пересыхал в самые сложные моменты, держась только на грунтовых водах, то бежал бурным потоком.

И Петлюра, и Деникин и даже частично Махно способствовали тому, что Украина вошла в СССР как отдельная республика, а не часть России

Процесс появления украинского государства действительно напоминает принцип образования реки — из отдельных источников 18-го столетия, которые бурлили с украинской земли, полной древних вод, стекались ручейки в большой поток. К нему постоянно присоединялись боковые речушки и масса украинского исторического водного потока нарастала. Даже установленные коммунистами на десятки лет дамбы, чтобы умерить украинские потоки — ничего не решили и в результате река прорвалась на свободу, течь так, как ей вздумается.

Так что очередная попытка поймать украинскую реку в свою гидроэлектростанцию и черпать из нее энергию — наивная и бессмысленная. Поток давно перерос в широкую реку, к середине которой, как известно, не каждая птица долетит.

И имеет сейчас достаточно силы в себе, чтобы рвать любую дамбу.

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Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блоггер

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