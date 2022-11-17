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И. о. руководителя Довженко-Центра Каждан уволилась, объяснив это "буллингом". Госкино выбрало нового руководителя

17 ноября, 2022 четверг
21:28
Культура Довженко-Центр

В четверг, 17 ноября, и. о. гендиректора Довженко-Центра Юлия Каждан подала в отставку из-за буллинга, который она испытала на новой должности

Об этом сообщили в пресс-центре Госкино.

Отмечают, что женщина оставила должность из-за буллинга и унижения чести и достоинства. Также сообщают, что с ней часто переходили на личности и посылали угрозы.

Госкино уже выбрало нового и. о. руководителя Довженко-Центра. Им станет режиссер, кинокритик, член Международной федерации кинопрессы FIPRESCI Андрей Алферов. Также он раньше работал с Довженко-Центром. Мужчина выступал автором и куратором выставочного музейного проекта "Полеты во сне и наяву", исследовавшем одноименную культовую киноленту Романа Балаяна, автор одноименной книги, изданной Центром.

  • 17 августа стало известно, что Государственное агентство по кино издало приказ о реорганизации Довженко-Центра. Учреждение подчеркнуло, что это решение де-факто означает ликвидацию Центра. На следующий день Минкульт инициировал обсуждение с Госкино и Кабмином сохранения целостности фонда.
  • 14 сентября петиция в Кабмин об отмене реорганизации Довженко-Центра набрала нужное количество голосов.
  • 2 ноября сообщили, что и. о. гендиректора Довженко-Центра Елену Гончарук отстранили от обязанностей. Госкино назначило на эту должность профессионального кризисного менеджера.
  • Впоследствии стало известно, что новая и. о. руководителя Довженко-Центра Юлия Каждан в соцсетях рассказывает о своем профессионализме в кризисной психологии и работе с эмоциями и предлагает услуги гипноза за 1600 грн. Также "Следствие.Инфо" узнало, что она раньше занималась бухгалтерским учетом и основала кинологический центр, а к киноиндустрии не имеет никакого отношения.
  • 10 ноября СБУ проводила обыски в здании Центра по делу о злоупотреблении властью бывшим руководителем учреждения. Кроме СБУ, в обыске участвовали представители прокуратуры и полиции.
  • После этого Довженко-Центр анонсировал на 12 ноября мероприятие " Движ волеизъявления ". Во время него можно было высказать позицию по поводу событий вокруг учреждения.
  • 12 ноября под зданием Довженко-Центра состоялась акция "Движ волеизъявления". Во время акции также прошел показ фильма "Прощай кино!". Во время акции собирали деньги на снаряжение для Группы Адама – подразделения аэроразведки, собранного из кинематографистов объединения "Вавилон'13". Во время воздушной тревоги протестующие были вынуждены спуститься в метро. Впоследствии под машиной рядом с Центром нашли рюкзак. Полиция заявила о минировании и оттеснила людей.
  • 15 ноября министр культуры Александр Ткаченко объявил об остановке реорганизации Довженко-Центра.

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