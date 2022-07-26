И. о. главы Фонда госимущества подала в отставку
И.о. главы Фонда госимущества Ольга Батова написала заявление на увольнение
Об этом сообщила Ольга Батова в Facebook-сториз.
Исполняющая обязанности главы Фонда государственного имущества Ольга Батова подала в отставку. Об этом она написала в Facebook, опубликовав фотографию заявления, датированного 26 июля.
Предвидя шквал вопросов, она также добавила: "Подробности завтра. Больше будет off the records для журналистов. И слава ВСУ, и да поможет нам Бог".
Ольга Батова возглавила Фонд государственного имущества в феврале 2022 года после увольнения Дмитрия Сенниченко. С декабря 2021 года занимала должность первого заместителя председателя Фонда, а до этого входила в команду Сенниченко как его советница. В Фонд государственного имущества ее назначили для руководства направлением корпоративного управления.
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