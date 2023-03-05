Субъективное наблюдение — последние события намекают, что все будет "так себе". Мы, скорее всего, выиграем войну, но потом все эпически переср*мся со всеми, а на троне устроится закомплексованный и самовлюбленный авторитаризм. И неважно, как его будут звать, этот авторитаризм: Вовочка или Андрюша, или как-то еще.

"Не ко времени, потому что война" заменят на "не ко времени, потому что страну поднимать надо".

Мы достаточно просто откажемся от свободы слова. Почему она лишняя – причину подберут и "простым людям" все объяснят

Читайте также: Почему Украина оказалась готова к войне

Мы достаточно просто откажемся от свободы слова. Почему она лишняя – причину подберут и "простым людям" все объяснят. Тех, кто задаст неудобные вопросы, будут хейтить. Для этого власть позволит "официальные" альтернативные СМИ и будет регулярно тем гордиться, мол "вот у нас и альтернативные мнения есть". Там себя будут тепло чувствовать профессиональные расследователи.

Активисты будут находить ниши для существования (или выживания) – одним грант, другим наблюдательный совет, а там и до "замминистра" дорастешь, если вежливо будешь вести себя.

От тех, кто вернется с войны, будут ждать "придут порядок навести". Но они: кто будет поднимать из руин собственную жизнь, семьи, бизнес... кто сразу махнет рукой и уедет

От тех, кто вернется с войны, будут ждать "придут порядок навести". Но они: кто будет поднимать из руин собственную жизнь, семьи, бизнес... кто сразу махнет рукой и уедет, потому что сил на новый бой с реалиями уже не будет... кто на адреналине ломанется навстречу вызовам и сразу начнет разочаровываться... В обществе будет жесткий ПТСР и... обида - "за что побратимы погибали".

Читайте также: Люди, для которых есть "потому, что надо"

Кто справится с этим? Часть будет искать следующего спасителя (то есть, на кого спихнуть ответственность за "почему ничего не меняется") - очередные фамилии ("это точно правильный выбор"). Меньшая часть будет хотеть "партий наконец-то с идеей", но так, чтобы финансировал кто-то. Совсем мало будут пытаться искать взбалмошных, у которых еще не пропал энтузиазм.

Злоба на фразу "а мы говорили" будет подтверждением — они же говорили, только большинство предпочитало не слышать. Большинство и дальше не будет признавать, что виновата — она, ее инфантильная глупость.

Какое-то продвижение вперед случится, но рывка — нет.

Если не случится чуда...

Еще одного.

Источник

Об авторе. Виталий Гайдукевич, журналист

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.