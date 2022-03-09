"І на оновленій землі врага не буде, супостата": Зеленский назвал преимущества украинцев над российским оккупантам

Об этом он сказал в своем обращении.



По словам президента, масштаб угрозы государству – максимальный. Оккупанты завели в Украину почти всех кого собирали для вторжения.



"Но и масштаб нашего ответа максимальный", - заметил Владимир Зеленский.



Он добавил, что это два разных слова "максимальный".



"У них только техника по максимуму, у нас к технике еще и наш народ на высоте. У них только приказы: наступи, убивать, издеваться – а у нас еще реальное желание миллионов украинцев победить. Защититься, очистить свое государство", – подчеркнул президент. .



Он подытожил обращение, процитировав стихотворение "И Архимед, и Галилей" Тараса Шевченко: "І на оновленій землі врага не буде, супостата, а будет син и буде мати, і будуть люди на землі".



Напомним, ранее Владимир Зеленский Напомним, ранее Владимир Зеленский предупредил политиков, которые "ищут ниточки в Россию" или раскалывают Украину.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb