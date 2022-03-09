"І на оновленій землі врага не буде, супостата": Зеленский назвал преимущества украинцев над российским оккупантам
Президент Владимир Зеленский объяснил, чем украинцы лучше российских оккупантов
Об этом он сказал в своем обращении.
По словам президента, масштаб угрозы государству – максимальный. Оккупанты завели в Украину почти всех кого собирали для вторжения.
"Но и масштаб нашего ответа максимальный", - заметил Владимир Зеленский.
Он добавил, что это два разных слова "максимальный".
"У них только техника по максимуму, у нас к технике еще и наш народ на высоте. У них только приказы: наступи, убивать, издеваться – а у нас еще реальное желание миллионов украинцев победить. Защититься, очистить свое государство", – подчеркнул президент. .
Он подытожил обращение, процитировав стихотворение "И Архимед, и Галилей" Тараса Шевченко: "І на оновленій землі врага не буде, супостата, а будет син и буде мати, і будуть люди на землі".
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