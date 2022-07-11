И это мы еще не начинали: Данилов заявил, что ВСУ нивелируют количественное преимущество РФ в артиллерии
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что западное высокоточное оружие помогает Вооруженным силам Украины нивелировать количественное превосходство РФ в артиллерии
Об этом Данилов написал в twitter .
"Количество преимуществ росармии нивелируется украинской ракетно-артиллерийской точностью. Западное оружие для ВСУ уже меняет ход войны. И это мы еще не начинали!" – заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны.
- 8 июля стало известно, что Украина получит от США новый пакет военной помощи на $400 млн, в том числе новое высокоточное оружие.
- 9 июля в министерстве обороны США заявили, что украинские военные с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS срывают наступление россиян на Донбассе.
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