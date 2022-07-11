Об этом Данилов написал в twitter .

"Количество преимуществ росармии нивелируется украинской ракетно-артиллерийской точностью. Западное оружие для ВСУ уже меняет ход войны. И это мы еще не начинали!" – заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны.

8 июля стало известно, что Украина получит от США новый пакет военной помощи на $400 млн, в том числе новое высокоточное оружие.

9 июля в министерстве обороны США заявили, что украинские военные с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS срывают наступление россиян на Донбассе.

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