Об этом заявил заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме.

"Хотел бы еще раз отметить, что при определенных обстоятельствах такие враждебные меры могут быть квалифицированы как акт международной агрессии. И даже как casus belli (повод для войны. - Ред.)", — заявил Медведев.

По его словам, якобы циничная практика односторонних ограничительных мер против России, незаконность которых неоднократно подчеркивалась на всех уровнях, похожа на объявление экономической войны.

27 июня Медведев угрожал "перекрыть кислород" странам Балтии из-за так называемой Калининградской блокады.

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