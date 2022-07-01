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И даже casus belli. Медведев назвал санкции Запада против России "актом международной агрессии"

1 июля, 2022 пятница
00:58
Мир

Санкции стран Европейского Союза и США против России могут быть квалифицированы как акт международной агрессии и даже считаться поводом для объявления войны

Об этом заявил заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме.

"Хотел бы еще раз отметить, что при определенных обстоятельствах такие враждебные меры могут быть квалифицированы как акт международной агрессии. И даже как casus belli (повод для войны. - Ред.)", — заявил Медведев.

По его словам, якобы циничная практика односторонних ограничительных мер против России, незаконность которых неоднократно подчеркивалась на всех уровнях, похожа на объявление экономической войны.

  • 27 июня Медведев угрожал "перекрыть кислород" странам Балтии из-за так называемой Калининградской блокады.
  • 25 июня секретарь совета безопасности РФ экспрезидент Дмитрий Медведев отреагировал угрозами на намерение Молдовы присоединиться к антироссийским санкциям Евросоюза.
  • Медведев заявил, что через два года Украина может исчезнуть с карты мира
  • Зампред совета нацбезопасности РФ заявил, что попытки вернуть оккупированный Крым станут поводом для объявления Украине "полноценной войны"
  • Эксминистр иностранных дел Павел Климкин считает, что Медведев занял место Жириновского в кремле.

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Дмитрий Медведев
санкции против России
война с Россией
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