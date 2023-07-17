Об этом Hyundai Engineering & Construction сообщила 17 июля, передает The Korea Herald .

Согласно соглашению, которое компания заключила с аэропортом "Борисполь", Hyundai E&C возобновит посадочные полосы и построит новый грузовой терминал. Сейчас компания производит технико-экономическое обоснование грузового терминала.

Hyundai E&C заявила, что будет использовать свои технологии и опыт, накопленный при участии в строительных проектах в международном аэропорту Инчхон, сингапурском аэропорту Чанги и международном аэропорту Чинчеро в Перу.

Все строительство начнется после окончания войны с Россией, добавили в компании.

Там подчеркнули, что готовы принять участие и в других проектах восстановления транспортной инфраструктуры Украины.