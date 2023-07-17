Hyundai присоединится к послевоенному восстановлению Украины: поможет восстановить аэропорт "Борисполь"
Южнокорейская компания Hyundai поможет отстроить международный аэропорт "Борисполь". В планах – восстановить посадочные полосы и построить новый грузовой терминал
Об этом Hyundai Engineering & Construction сообщила 17 июля, передает The Korea Herald .
Согласно соглашению, которое компания заключила с аэропортом "Борисполь", Hyundai E&C возобновит посадочные полосы и построит новый грузовой терминал. Сейчас компания производит технико-экономическое обоснование грузового терминала.
Hyundai E&C заявила, что будет использовать свои технологии и опыт, накопленный при участии в строительных проектах в международном аэропорту Инчхон, сингапурском аэропорту Чанги и международном аэропорту Чинчеро в Перу.
Все строительство начнется после окончания войны с Россией, добавили в компании.
Там подчеркнули, что готовы принять участие и в других проектах восстановления транспортной инфраструктуры Украины.
- 14 июля Южная Корея объявила о готовности выделить $52 млрд на восстановление Украины.
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