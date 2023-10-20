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Hyundai представил концептуальную модель беспилотного танка-невидимки

20 октября, 2023 пятница
10:44
Технологии

Известный производитель автомобилей Hyundai, имеющий много других компаний, специализирующихся в разных сферах, показал свой футуристический танк со стелс-технологиями

Об этом информирует Carscoops .

Hyundai Rotem – это компания, производящая поезда, оборудование для производства, танки, бронетехнику и беспилотное оружие. На Сеульской аэрокосмической и дизайнерской выставке она показала свой новый танк, не похожий на обычный.

Hyundai-tank-Concept

Фото: carscoops

Новейшая конструкция, использующая преимущества стелс-технологии, была создана совместно с Hyundai Motor и освещает будущее наземных транспортных средств. У нас еще нет конкретных сроков полного производства, поскольку автомобиль все еще находится на стадии концепции. Мы также должны выяснить уровень спроса со стороны разных правительств", - сказал представитель Hyundai Rotem.

Его называют основным боевым танком нового поколения, он имеет необычный дизайн и светлую цветовую гамму. Танк имеет особый рисунок, который поможет избегать радарного обнаружения. Он интересен тем, что полностью автоматический и имеет дистанционно управляемую башню. Также у танка есть активная система обороны от атак. Он может сотрудничать и с универсальным беспилотником-разведчиком.

Hyundai-tank-Concept

Фото: carscoops

Hyundai Rotem усиливает свою роль в военном секторе после заключения соглашения о поставках Польше 180 своих танков K2PL до 2025 года.

Hyundai-tank-Concept

Фото: carscoops

  • После начала полномасштабной войны российский автозавод Hyundai Motor начал увольнять сотрудников в России. А в Санкт-Петербурге предприятие приостановило выпуск автомобилей еще с марта 2022 года из-за трудностей с поставкой комплектующих.
  • В апреле компания заявила о планах уйти с российского рынка и продать свои производственные предприятия казахстанской компании.
  • Летом в Hyundai заявили, что помогут построить международный аэропорт Борисполь. В планах – восстановить посадочные полосы и построить новый грузовой терминал.
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