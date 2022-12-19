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Hyundai начал увольнять сотрудников российского автозавода

19 декабря, 2022 понедельник
19:20
Мир

Российский автозавод южнокорейского автоконцерна Hyundai в Санкт-Петербурге начал увольнять сотрудников

Об этом сообщает издание Интерфакс .

"Из-за продолжающегося производственных процессов компания "Хенде Мотор" предпринимает шаги по оптимизации штата в России. Компания выполнит все социальные обязательства перед сотрудниками, которых это коснется, включая выплату выходного пособия для уволившихся по соглашению сторон" , – сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что в октябре южнокорейская газета "Тона Ильбо" со ссылкой на источники сообщала, что Hyundai рассматривает вариант продажи своего завода в РФ. План продажи завода возник из-за невозможности вести нормальную финансовую деятельность. В частности, ограничена возможность перевода средств между центральным офисом компании и российским филиалом.

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В частности, добавляется, что завод автомобильного концерна в Санкт-Петербурге приостановил выпуск автомобилей еще с 1 марта текущего года из-за трудностей с поставкой комплектующих.

Сборка автомобилей Hyundai продолжилась на заводе "Автотор" в Калининграде, однако недавно прекратилась. При этом Hyundai продолжал платить зарплату сотрудникам, а также за содержание завода.

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