Hyundai Motor и Electrolux заявляют об уменьшении дефицита полупроводниковых микросхем
Промышленные гиганты Hyundai Motor, ABB и шведский производитель холодильников Electrolux видят уменьшение дефицита полупроводниковых микросхем
Об этом сообщает "Экономическая правда".
Увеличение поставок чипов облегчит борьбу отрасли с инфляцией цен на сырье, а также ситуацию с жестким энергетическим рынком и ростом процентных ставок, тормозящих потребительский спрос.
Отмечается, что 22 июля Hyundai получил лучшую квартальную прибыль за 8 лет, поскольку слабая валюта повысила стоимость его доходов за границей, а спрос на высокорентабельные внедорожники (SUV) южнокорейского автопроизводителя остался высоким.
Поставщик электроники для автомобильной промышленности АВВ заявил, что дефицит полупроводниковых чипов снижается.
Исполнительный директор ABB Бьорн Розенгрен отметил, что ситуация значительно улучшается.
По словам Розенгрена, мощности производителей чипов выросли. В то же время, спрос со стороны других секторов, таких как потребительская электроника, остается на низком уровне, что позволяет поставлять больше чипов промышленным потребителям, таким как ABB.
Кроме того, финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia заявил, что также ожидает в этом году уменьшение глобального дефицита полупроводников, однако позже.
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