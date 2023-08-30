Hyundai, Kia, Mercedes-Benz и Porsche отзывают более 210 тыс. автомобилей в Корее из-за неисправных деталей
Мировые автопроизводители Hyundai Motor Co., Kia Corp., Mercedes-Benz Korea и Porsche Korea отзовут более 210 000 автомобилей в Южной Корее из-за неисправности некоторых компонентов
Об этом пишет Yonhap со ссылкой на корейское министерство транспорта.
Отмечается, что четыре автокомпании добровольно отзывают из страны в общей сложности 213 792 единицы 24 разных моделей.
В частности, среди проблем, побуждающих к отзыву, есть неисправные указатели поворота во внедорожнике Hyundai Tucson, неисправная система управления масляным насосом в седане Kia K5 и проблемы с программным обеспечением в системе управления задним радаром в седане Mercedes-Benz E250.
В ведомстве также добавили, что владельцы этих транспортных средств через правительственный сайт www.car.go.kr могут собственноручно узнать, подлежат ли их транспортные средства отзыву.
- Также 15 августа компания Bosch объявила о срочном отзыве нескольких партий тостеров из-за технической неисправности в изделиях, которая потенциально может привести к перегреву электроники и вызвать пожар.
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