Hyundai, Kia, Mercedes-Benz и Porsche отзывают более 210 тыс. автомобилей в Корее из-за неисправных деталей

Об этом пишет Yonhap со ссылкой на корейское министерство транспорта.

Отмечается, что четыре автокомпании добровольно отзывают из страны в общей сложности 213 792 единицы 24 разных моделей.

В частности, среди проблем, побуждающих к отзыву, есть неисправные указатели поворота во внедорожнике Hyundai Tucson, неисправная система управления масляным насосом в седане Kia K5 и проблемы с программным обеспечением в системе управления задним радаром в седане Mercedes-Benz E250.

В ведомстве также добавили, что владельцы этих транспортных средств через правительственный сайт www.car.go.kr могут собственноручно узнать, подлежат ли их транспортные средства отзыву.