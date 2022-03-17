Human Rights Watch защищает права пленных оккупантов
В правозащитной организации Human Rights Watch считают, что публикация Украиной фотографий российских военнопленных нарушает Женевскую конвенцию
Human Rights Watch требует от Украины уважения к российским солдатам, попавшим в плен во время российско-украинской войны, - информирует " Эспрессо.Запад ".
В заявлении организации сказано: "Украинским властям следует прекратить публиковать в социальных сетях и мессенджерах видео пленных российских солдат, в том числе показывающих, что их унижают или запугивают".
Правозащитники отмечают, что такое обращение с военнопленными нарушает защиту Женевских конвенций, направленных на обеспечение достойного отношения к пленным комбатантам со всех сторон.
Старший юрисконсульт Human Rights Watch Эйслинг Рейди заявила, что Украина обязана защищать военнопленных от того, чтобы они стали объектами общественного любопытства, а также защищать их от унижения и устрашения.
В заявлении Human Rights Watch также говорится, что власти Украины должны выявить и привлечь к ответственности всех, кто опубликовал изображения и видео военнопленных в соцсетях, "особенно если они также участвовали в создании или создании изображений не для официальных целей, или злоупотребляли изображениями , которые были взяты для служебных целей.
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Миллионы русскоязычных украинцев стали бандеровцами!" История семьи из Харьковщины, вынужденно живущая в спортзалах Львовской политехники .
- Напомним, тактика пассивного сдерживания Путина привела Запад в тупик, – экскомандующий силами НАТО в Европе.
- Ущерб от оккупационных разрушений в Украине достиг уже $62,6 млрд, - Киевская школа экономики.
- В городах под Киевом россияне систематически насилуют и убивают местных , - Арестович.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.05
-
EUR
Покупка 32.44Продажа 33.35
- Актуальное
- Важное