Human Rights Watch защищает права пленных оккупантов

Human Rights Watch требует от Украины уважения к российским солдатам, попавшим в плен во время российско-украинской войны, - информирует " Эспрессо.Запад ".



В заявлении организации сказано: "Украинским властям следует прекратить публиковать в социальных сетях и мессенджерах видео пленных российских солдат, в том числе показывающих, что их унижают или запугивают".



Правозащитники отмечают, что такое обращение с военнопленными нарушает защиту Женевских конвенций, направленных на обеспечение достойного отношения к пленным комбатантам со всех сторон.



Старший юрисконсульт Human Rights Watch Эйслинг Рейди заявила, что Украина обязана защищать военнопленных от того, чтобы они стали объектами общественного любопытства, а также защищать их от унижения и устрашения.



В заявлении Human Rights Watch также говорится, что власти Украины должны выявить и привлечь к ответственности всех, кто опубликовал изображения и видео военнопленных в соцсетях, "особенно если они также участвовали в создании или создании изображений не для официальных целей, или злоупотребляли изображениями , которые были взяты для служебных целей.



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