Human Rights Watch задокументировала первые военные преступления россиян против мирного населения Украины

Об этом говорится в заявлении HRW.



Среди задокументированных организацией преступлений есть случай повторного изнасилования; два дела о расстрелах: одно – шести человек, другое – одного человека; и другие случаи противоправного насилия и угроз против гражданского населения в период с 27 февраля по 14 марта 2022 года. Российские оккупанты также были причастны к грабежу гражданского имущества, в частности пищи, одежды и дров.



"Случаи, которые мы задокументировали, представляют собой неописуемую, умышленную жестокость и насилие в отношении гражданского населения Украины. Изнасилования, убийства и другие насильственные действия в отношении людей, находящихся под стражей российских войск, следует расследовать как военные преступления", - сказал Хью Уильямсон, директор Human Rights Watch в Европе и Центральной Азии.



HRW лично или по телефону опросил 10 человек, в том числе свидетелей, пострадавших и местных жителей с оккупированных Россией территорий.



4 марта российские войска в Буче, примерно в 30 километрах северо-западнее Киева, схватили пятерых мужчин и казнили одного из них. Свидетель рассказал, что солдаты заставили пятерых встать на колени на обочине дороги, натянули на голову футболки и выстрелили одному из мужчин в затылок.



В селе Старый Быков Черниговской области российские войска 27 февраля схватили по меньшей мере шестерых мужчин, а затем казнили их. Об этом рассказала мать одного из мужчин, которая была рядом, когда ее сына и еще одного мужчину задержали.



6 марта российские военные в поселке Ворзель бросили дымовую шашку в подвал, после чего застрелили женщину и 14-летнего ребенка, когда они вышли из подвала, в котором прятались.



В селе Мала Рогань в Харьковской области российский военный неоднократно насиловал женщину в школе, где она и ее семья находились 13 марта. По ее словам, он избивал ее и порезал ножом лицо, шею и волосы.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb