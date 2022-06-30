Human Rights Watch призывает расследовать ракетный удар россиян по Кременчугу как военное преступление
Атаку РФ на торговый центр в Кременчуге необходимо расследовать как "возможное военное преступление", заявила международная правозащитная организация
Об этом говорится в официальном заявлении Human Rights Watch.
Старший сотрудник HRW украинского направления Юлия Горбунова сказала, что "если этого не сделают российские власти, это должен сделать Международный уголовный суд и другие следственные органы". Она также добавила, что, вопреки утверждениям российских пропагандистов, "российская ракета, непосредственно попавшая в открытый и заполненный гражданский торговый центр 27 июня, повлекла за собой разрушительные потери мирных жителей".
Что касается заявлений кремля о том, что ракеты целились в военный объект, расположенный рядом, то Human Rights Watch "не смог выявить никаких доказательств, указывающих на то, что промышленный комплекс хранил боеприпасы". "Исследователям был разрешен беспрепятственный доступ к объекту, включая несколько складов, где они увидели большую, неподвижную технику и старые металлические детали, некоторые покрытые слоем пыли".
Использование взрывного оружия с широким воздействием в населенных пунктах усиливает беспокойство по поводу незаконных, неизбирательных и непропорциональных нападений. Это оружие может иметь большой радиус поражения, по своей сути неточный, или доставлять несколько боеприпасов одновременно. Это включает в себя боеприпасы с большими фугасными боеголовками, которые использовались во время нападения 27 июня. Следует избегать использования этого оружия в населенных пунктах, призывают в Human Rights Watch.
"Мирные жители Кременчуга, понесшие значительные потери от удара 27 июня, заслуживают справедливости", - сказала в итоге Юлия Горбунова. - Нужно тщательное расследование, а виновные должны быть привлечены к ответственности".
- 27 июня российские военные нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области. Россияне попали в стадион, а также ТЦ, где находились гражданские. По состоянию на 20 часов, по сообщению Полтавской ОВА, погибли 10 человек. ТЦ был полностью уничтожен.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил, что в обстрелянном Россией ТЦ в Кременчуге находилось более тысячи гражданских .
- Мировые представители и лидеры начали активно комментировать такой ракетный удар со стороны РФ. Так, государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал это "зверством" . Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал : "Эта чудовищная атака еще раз показала глубину жестокости и варварства, в которые опустился российский лидер".
- 29 июня Папа Римский осудил ракетный удар РФ по Кременчугу.
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