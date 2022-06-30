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Главная война с Россией Human Rights Watch призывает расследовать ракетный удар россиян по Кременчугу как военное преступление

Human Rights Watch призывает расследовать ракетный удар россиян по Кременчугу как военное преступление

30 июня, 2022 четверг
13:48
война с Россией

Атаку РФ на торговый центр в Кременчуге необходимо расследовать как "возможное военное преступление", заявила международная правозащитная организация

Об этом говорится в официальном заявлении Human Rights Watch.

Старший сотрудник HRW украинского направления Юлия Горбунова сказала, что "если этого не сделают российские власти, это должен сделать Международный уголовный суд и другие следственные органы". Она также добавила, что, вопреки утверждениям российских пропагандистов, "российская ракета, непосредственно попавшая в открытый и заполненный гражданский торговый центр 27 июня, повлекла за собой разрушительные потери мирных жителей".

Что касается заявлений кремля о том, что ракеты целились в военный объект, расположенный рядом, то Human Rights Watch "не смог выявить никаких доказательств, указывающих на то, что промышленный комплекс хранил боеприпасы". "Исследователям был разрешен беспрепятственный доступ к объекту, включая несколько складов, где они увидели большую, неподвижную технику и старые металлические детали, некоторые покрытые слоем пыли".

Использование взрывного оружия с широким воздействием в населенных пунктах усиливает беспокойство по поводу незаконных, неизбирательных и непропорциональных нападений. Это оружие может иметь большой радиус поражения, по своей сути неточный, или доставлять несколько боеприпасов одновременно. Это включает в себя боеприпасы с большими фугасными боеголовками, которые использовались во время нападения 27 июня. Следует избегать использования этого оружия в населенных пунктах, призывают в Human Rights Watch.

"Мирные жители Кременчуга, понесшие значительные потери от удара 27 июня, заслуживают справедливости", - сказала в итоге Юлия Горбунова. - Нужно тщательное расследование, а виновные должны быть привлечены к ответственности".

  • 27 июня российские военные нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области. Россияне попали в стадион, а также ТЦ, где находились гражданские. По состоянию на 20 часов, по сообщению Полтавской ОВА, погибли 10 человек. ТЦ был полностью уничтожен.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил, что в обстрелянном Россией ТЦ в Кременчуге находилось более тысячи гражданских .
  • Мировые представители и лидеры начали активно комментировать такой ракетный удар со стороны РФ. Так, государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал это "зверством" . Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал : "Эта чудовищная атака еще раз показала глубину жестокости и варварства, в которые опустился российский лидер".
  • 29 июня Папа Римский осудил ракетный удар РФ по Кременчугу.

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