Human Rights Watch призвала Беларусь остановить издевательства над мигрантами, а Польшу - придерживаться международных обязательств

Об этом сообщается на сайте правозащитной организации .



Представители Human Rights Watch побывали по обе стороны границы Беларуси и Польши и провели интервью с 19 мигрантами.



В HRW подчеркивают, что беженцам опасно находиться в Беларуси. Мигранты рассказали, что польские пограничники регулярно выталкивают их на белорусскую территорию без должного процесса. В некоторых случаях, если мигранты были ранены или больны, польские власти отвозили их в больницу для оказания медицинской помощи и давали им право на временное пребывание в стране.



Отмечается, что белорусские пограничники задерживают отталкивающих и снова направляет их в разные места на границе и заставляет их прорываться на территорию Польши. По словам опрошенных Human Rights Watch, белорусские силовики не разрешают мигрантам покидать приграничные районы, даже если они больше не хотят продолжать попытки попасть в ЕС. Таким образом, некоторые мигранты вынуждены проводить от нескольких дней до нескольких недель на открытом воздухе без убежища или доступа к предметам первой необходимости, включая еду и воду.



На момент написания заявления HRW было зарегистрировано 13 смертей мигрантов на границе Беларуси и Польши. Мигранты свидетельствовали о насилии, злоупотреблениях, воровстве и вымогательствах со стороны белорусских пограничников.



Организация Human Rights Watch требует от Беларуси остановить жестокое обращение с мигрантами и разрешить пропуск гуманитарных организаций на приграничную территорию. Также белорусскую сторону просят упростить процедуру предоставления убежища беженцам в стране.



В то же время, в Польше требуют рассматривать все заявки беженцев. В заявлении подчеркивают, что выталкивать мигрантов через границу без надлежащей процедуры недопустимо и нарушает международные обязательства Польши.

Напомним, в МИД Эстонии заявили , что новый пакет санкций Евросоюза против Беларуси могут ввести до конца ноября 2021 года.