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Human Rights Watch призвала администрацию Байдена не предоставлять Украине кассетные боеприпасы

6 июля, 2023 четверг
12:26
Мир

Правозащитная организация Human Rights Watch призвала администрацию президента США Джо Байдена не предоставлять Украине кассетные боеприпасы, заявив об опасности для гражданских

Об этом говорится в сообщении на сайте международной неправительственной организации.

Утверждается, что Украина широко применяла кассетные боеприпасы при освобождении Харьковщины.

"Украинские войска применили кассетные боеприпасы, в результате которых погибли и получили серьезные ранения мирные жители", - отмечает HRW.

При этом организация признает, что кассетные боеприпасы использует и Россия.

"Обе стороны должны немедленно прекратить использование кассетных боеприпасов и не стремиться получить больше этого неизбирательного оружия. США не должны передавать Украине кассетные боеприпасы", - подчеркнули правозащитники.

Организация привела несколько случаев подрыва гражданских на таких боеприпасах, в том числе в Изюме.

В HRW отметили, что правительство США близко к принятию решения о передаче накопленных кассетных боеприпасов Украине , для чего потребуется одобрение президента Джо Байдена. Передача этого оружия неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и подорвет международную неприемлемость его использования, заявили в Human Rights Watch.

Что известно о кассетных боеприпасах

Пакт 2008 г. о запрещении производства, использования и накопления кассетных боеприпасов был принят 123 странами, в том числе большинством из 28 членов НАТО. США, Россия и Украина не присоединились к нему. Россия активно использует кассетные боеприпасы против украинцев.

В декабре 2022 Украина попросила США предоставить ей кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня и артиллерийских снарядов. Но у Байдена отказались их предоставлять.

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить нашей стране кассетные боеприпасы.

Впоследствии Украина расширила свой запрос в США относительно кассетных боеприпасов . Киев призвал Вашингтон передать ему авиационные кассетные бомбы MK-20, чтобы их переоборудовать для беспилотников. Тогда стало известно, что в Конгрессе США есть определенная поддержка просьбы Украины, но администрация Байдена выступает категорически против, поскольку кассетные боеприпасы запрещены международным договором 2008 года.

Позже четыре члена американского конгресса от Республиканской партии призвали президента США направить кассетные боеприпасы в Украину.

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