Human Rights Watch обвинила ВСУ в использовании в Изюме запрещенных "мин-лепестков"
Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила ВСУ в использовании в Изюме Харьковской области запрещенных "мин-лепестков", представляющих угрозу для гражданского населения
Об этом идет речь в отчете неправительственной правозащитной организации от 31 января.
"Украина должна расследовать очевидное использование ее военными тысяч реактивных противопехотных мин в восточном городе Изюм и вокруг него, когда российские войска оккупировали этот район", - говорится в документе.
В организации напомнили, что Украина является государством-участником Договора о запрете мин 1997 года, запрещающим использование противопехотных мин. В то же время, этот договор не подписывала Россия.
"Украинские силы, похоже, рассеяли наземные мины в районе Изюма, приводя к жертвам среди гражданского населения и представляя постоянную угрозу", — сказал директор отдела вооружений HRW Стив Гуз.
"Российские войска неоднократно применяли противопехотные мины и совершали зверства по всей стране, но это не оправдывает использование Украиной этого запрещенного оружия", - добавил он.
- В августе 2022 года неправительственная правозащитная организация Amnesty International заявляла , что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах. После обнародования отчета организации глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук покинула свой пост.
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