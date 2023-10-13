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Human Rights Watch обвинила Израиль в использовании белого фосфора в Газе и Ливане

13 октября, 2023 пятница
07:10
Мир

Организация Human Rights Watch обвинила Израиль в использовании белого фосфора во время военных операций в секторе Газа и Ливане

Об этом идет речь на сайте организации.

В организации отмечают, что использование Израилем белого фосфора в Газе и Ливане подвергает гражданским людям риск получить серьезные и долгосрочные травмы.

Там проверили видеозаписи, снятые в Ливане и Газе 10 и 11 октября 2023 года, на которых показаны многочисленные воздушные взрывы белого фосфора из артиллерии над портом города Газа и двумя сельскими местностями вдоль израильско-ливанской границы.

"Использование белого фосфора в Газе, одном из самых густонаселенных районов в мире, увеличивает риск гражданского населения и нарушает международное гуманитарное право", - заявили в Human Rights Watch.

Война в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

Днем 9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали Газу. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газа в блокаду.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с Газой. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде Газа.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.

В ночь с 10 на 11 октября авианосец ВС США "Джеральд Форд" прибыл на восточные берега Средиземноморья.

По состоянию на утро 11 октября количество погибших в Израиле возросло до 1200, ЦАХАЛ за сутки поразил более 200 целей в Газе.

Первым среди иностранных государственных деятелей после нападения ХАМАС на Израиль в Тель-Авив лично прибыл глава МИД Чехии Ян Липовский, чтобы эвакуировать самолетом 34 граждан своей страны.

Антониу Гутерреш, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, отмечает необходимость гуманитарного коридора в сектор Газа и освобождение всех заложников.

В четверг, 12 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив и встретился с израильскими премьером Беньямином Нетаньяху.

13 октября ЦАХАЛ предупредил ООН, что все палестинское население на севере Газа должно переселиться в южную часть в течение 24 часов.

Израиль
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Военные новости
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