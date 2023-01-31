Human Rights Watch обозначила на карте Крым как часть России, - Лубинец

Об этом написал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Международная неправительственная организация Human Rights Watch , занимающаяся защитой прав человека, опубликовала отчет по применению противопехотных мин, где на карте обозначила Крым как часть России. Конечно же, сейчас карту с сайта сняли. Однако факт остается фактом!" – написал он.

Дмитрий Лубинец опубликовал скриншот со страницы с отчетом, на котором видны изображения упомянутой карты, а также то, что впоследствии ее забрали из публикации.

Скриншот с facebook-страницы Дмитрия Лубинца

Лубинец добавил, что ему будет "интересно услышать объяснение" относительно такой "ошибки" правозащитной организации, в том числе это действительно ошибка, или сознательное признание оккупации.

Human Rights Watch в отчете от 31 января обвинила ВСУ в использовании в Изюме Харьковской области запрещенных "мин-лепестков", представляющих угрозу для гражданского населения. Омбудсман прокомментировал отчет, отметив, что проблема действительно существует, ведь Украина противостоит врагу еще с 2014 года, а через 9 лет территория Украины стала наиболее загрязненной в мире именно этими минами. И добавил, что Украина "остается преданной своим международно-правовым обязательствам" и "всегда проявляла открытость к расследованиям любых обвинений".

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