Human Rights Watch обозначила на карте Крым как часть России, - Лубинец
Международная неправительственная организация Human Rights Watch во время публикации отчета по применению противопехотных мин на карте обозначила Крым как часть России
Об этом написал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Международная неправительственная организация Human Rights Watch , занимающаяся защитой прав человека, опубликовала отчет по применению противопехотных мин, где на карте обозначила Крым как часть России. Конечно же, сейчас карту с сайта сняли. Однако факт остается фактом!" – написал он.
Дмитрий Лубинец опубликовал скриншот со страницы с отчетом, на котором видны изображения упомянутой карты, а также то, что впоследствии ее забрали из публикации.
Скриншот с facebook-страницы Дмитрия Лубинца
Лубинец добавил, что ему будет "интересно услышать объяснение" относительно такой "ошибки" правозащитной организации, в том числе это действительно ошибка, или сознательное признание оккупации.
- Human Rights Watch в отчете от 31 января обвинила ВСУ в использовании в Изюме Харьковской области запрещенных "мин-лепестков", представляющих угрозу для гражданского населения. Омбудсман прокомментировал отчет, отметив, что проблема действительно существует, ведь Украина противостоит врагу еще с 2014 года, а через 9 лет территория Украины стала наиболее загрязненной в мире именно этими минами. И добавил, что Украина "остается преданной своим международно-правовым обязательствам" и "всегда проявляла открытость к расследованиям любых обвинений".
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