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Hubble зафиксировал "призрачного галактического павлина"

7 августа, 2023 понедельник
15:33
Технологии

Космический телескоп Hubble от NASA/ESA показал изображение линзовидной галактики NGC 6684, которая выглядит призрачно и без спиральных рукавов или полос темной пыли

Об этом информирует пресс-служба .

Галактика занимает большую часть обзора из центра, состоя из гладкого, рассеянного света. Она окружена дымчато-серым ореолом, а вокруг нее на черном фоне сияют многие звезды, описывают ученые.

Это изображение линзообразной галактики NGC 6684 было получено космическим телескопом Hubble в бледном свете. Галактика расположена примерно в 44 миллионах световых лет от Земли в созвездии Паво, что на латыни означает павлин. Паво является одним из четырех созвездий, совместно известных как Южная птица.

На фото: галактика NGC 6684

Фото: NASA

Линзовидные галактики, такие как NGC 6684, имеют большой диск, но не имеют заметных спиральных рукавов, как в галактике Андромеды.

Сообщается, что это располагает их между эллиптическими и спиральными галактиками, придавая им диффузный, призрачный вид. NGC 6684 также не имеет темных полос пыли, которые проходят через другие галактики, что увеличивает спектральный, несущественный вид пыли.

Изображение было получено во время переписи соседней Вселенной, известной как "Каждая известная соседняя галактика", целью которой является наблюдение за всеми галактиками в радиусе 32,6 млн световых лет, которые еще не посетил телескоп.

До начала программы Hubble наблюдал примерно 75% этих ближайших галактик, а завершение этой переписи позволит получить представление о звездах, образующих широкий спектр галактик в различных средах.

  • 5 мая космический телескоп NASA Hubble сфотографировал галактику-медузу с яркими усиками. Она расположена на расстоянии более 650 миллионов световых лет от Земли в созвездии Телескопиум.
  • 4 июля Hubble сделал изображение спиральной галактики в созвездии Пегаса, расположенной на расстоянии около 184 миллионов световых лет от Земли.
  • Телескоп зафиксировал необычное скопление галактик, похожее на космического монстра, под названием eMACS J1353.7+4329.
  • 24 июля Hubble показал спокойную спиральную галактику UGC 12295, которая в 2015 году стала местом мощного взрыва.
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