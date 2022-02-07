Hubble зафиксировал пару интерактивных галактик в созвездии Андромеда
Телескоп Hubble снял на свою широкоугольную универсальную камеру WFC3 интерактивные галактики Arp 282 в созвездии Андромеда
Об этом сообщает ESA.
По словам исследователей, динамическое взаимодействие галактик Arp распространено во Вселенной, но телескоп очень редко это фиксирует.
Внизу на фото видна сейфертовская галактика NGC 169, а вверху - галактика IC 1559.
Сейфертовская галактика - это тип спиральных или неправильных галактик со звездообразным активным ядром, спектр излучения которого имеет широкие разрешенные и запрещенные эмиссионные (излучающие, - ред.) линии, свидетельствующие о мощных выбросах газа со скоростью 300-500 км/с.
- Напомним, ранее Hubble показал галактику в созвездии Живописец.
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