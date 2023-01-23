Hubble сфотографировал яркие переменные звезды в Туманности Ориона
Космический телескоп NASA/ESA Hubble сфотографировал переменную звезду V 372 Orionis и ее небольшого компаньона, которые расположеы в Туманности Ориона
Об этом сообщила обсерватория.
Сообщается, что обе звезды расположены в Туманности Ориона, колоссальной области звездообразования, примерно в 1450 световых годах от Земли.
V 372 Ориона является особым типом переменной звезды, известной как "переменная Ориона". Эти молодые звезды ощущают определенные бурные настроения и проблемы роста, которые астрономы видят как нерегулярные колебания светимости.
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Известно, что переменные Ориона часто ассоциируются с диффузными туманностями, и V 372 Орионис не является исключением; пятнистый газ и пыль туманности Ориона пронизывают эту сцену.
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