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Hubble сфотографировал яркие переменные звезды в Туманности Ориона

23 января, 2023 понедельник
16:55
Наука

Космический телескоп NASA/ESA Hubble сфотографировал переменную звезду V 372 Orionis и ее небольшого компаньона, которые расположеы в Туманности Ориона

Об этом сообщила обсерватория.

Сообщается, что обе звезды расположены в Туманности Ориона, колоссальной области звездообразования, примерно в 1450 световых годах от Земли.

V 372 Ориона является особым типом переменной звезды, известной как "переменная Ориона". Эти молодые звезды ощущают определенные бурные настроения и проблемы роста, которые астрономы видят как нерегулярные колебания светимости.

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Известно, что переменные Ориона часто ассоциируются с диффузными туманностями, и V 372 Орионис не является исключением; пятнистый газ и пыль туманности Ориона пронизывают эту сцену.

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