Об этом сообщила обсерватория.

Сообщается, что обе звезды расположены в Туманности Ориона, колоссальной области звездообразования, примерно в 1450 световых годах от Земли.

V 372 Ориона является особым типом переменной звезды, известной как "переменная Ориона". Эти молодые звезды ощущают определенные бурные настроения и проблемы роста, которые астрономы видят как нерегулярные колебания светимости.

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Известно, что переменные Ориона часто ассоциируются с диффузными туманностями, и V 372 Орионис не является исключением; пятнистый газ и пыль туманности Ориона пронизывают эту сцену.

3 января компания SpaceX запустила на орбиту украинский спутник, разработанный учеными "Киевской политехники".

В 2023 году NASA планирует новые космические миссии, в частности, на Луну и Юпитер, также могут дебютировать.несколько новых коммерческих ракет.

9 января Китай отправил в космос три новых спутника для проверки технологий на орбите.

Китай 13 января запустил в космос еще три спутника с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2Г" (Long March 2D).

В Китае 15 января ракета-носитель "Чанчжэн-2D" (Long March-2D) успешно вывела на орбиту 14 новых спутников.

Космический телескоп NASA/ESA Hubble сфотографировал 16 января карликовую неправильную галактику UGC 7983, расположенную в созвездии Девы.