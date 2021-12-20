Hubble сфотографировал скопление звезд в Большом Магеллановом Облаке
Телескоп Hubble зафиксировал рассеянное звездное скопление NGC 1755 в созвездии Золотая Рыба
Об этом сообщает Европейское космическое агентство.
В организации отмечают, что звездное скопление NGC 1755 расположено в Большом Магеллановом Облаке - одном из ближайших соседей галактики Млечный Путь.
Его ширина составляет 120 световых лет.
Звездные скопления - это коллекции звезд, связанные гравитацией и распределенные на два вида: в меньших NGC 1755 расположены младшие звезды, а в больших шаровых скоплениях могут находиться миллионы старых звезд.
Телескоп Hubble заглянул в самое сердце NGC 1755, чтобы исследовать, как в одном скоплении сосуществуют разные популяции звезд.
Открыл NGC 1755 английский астроном Джеймс Данлоп, впервые наблюдавший за ним 3 октября 1826 года.
- Напомним, телескоп Hubble сделал фотографию спиральной галактики, которая расположена в 57 млн световых лет от Млечного Пути в созвездии Центавра.
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