Hubble сфотографировал медузообразную галактику в созвездии Китая

Об этом сообщает ESA/Hubble .

"Когда галактики-медузы движутся межгалактическим пространством, они медленно лишаются газа, тянущегося за галактикой усиками, освещенными сгустками звездного образования. Видно, что эти синие усики дрейфуют под ядром этой галактики, и они придают ей вид медузы", - пишет РИА Новости.

Hubble зафиксировал именно галактику JO201 в созвездии Кита, которое названо в честь морского чудовища по древнегреческой мифологии.

Наблюдение происходит от исследования размеров, масс и возраста сгустков звездообразования в усиках галактик-медуз. Астрономы надеются, что это обеспечит прорыв в понимании связи между сбросом давления тарана – процессом, который создает усики галактик-медуз – и образованием звезд.

Изображение сделано с помощью Wide Field Camera 3, универсального инструмента, снимающего в ультрафиолетовом и видимом диапазоне волн.

Справочно. Медузоподобные галактики – это тип галактик, наблюдаемых в скоплениях и возникающих под действием наливающего на них лобового давления газа. Лобное давление выдувает газ в межгалактическую среду, вызывая вспышки звездообразования вдоль газового хвоста. Впоследствии во всех таких галактиках заканчивается газ, и звездообразование прекращается.