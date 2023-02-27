Hubble сфотографировал медузообразную галактику в созвездии Китая
Космический телескоп Hubble сфотографировал благодаря камере Wide Field Camera 3 медузообразную галактику JO201 в созвездии Китая
Об этом сообщает ESA/Hubble .
"Когда галактики-медузы движутся межгалактическим пространством, они медленно лишаются газа, тянущегося за галактикой усиками, освещенными сгустками звездного образования. Видно, что эти синие усики дрейфуют под ядром этой галактики, и они придают ей вид медузы", - пишет РИА Новости.
Hubble зафиксировал именно галактику JO201 в созвездии Кита, которое названо в честь морского чудовища по древнегреческой мифологии.
Наблюдение происходит от исследования размеров, масс и возраста сгустков звездообразования в усиках галактик-медуз. Астрономы надеются, что это обеспечит прорыв в понимании связи между сбросом давления тарана – процессом, который создает усики галактик-медуз – и образованием звезд.
Изображение сделано с помощью Wide Field Camera 3, универсального инструмента, снимающего в ультрафиолетовом и видимом диапазоне волн.
Справочно. Медузоподобные галактики – это тип галактик, наблюдаемых в скоплениях и возникающих под действием наливающего на них лобового давления газа. Лобное давление выдувает газ в межгалактическую среду, вызывая вспышки звездообразования вдоль газового хвоста. Впоследствии во всех таких галактиках заканчивается газ, и звездообразование прекращается.
- Ранее телескоп NASA/ESA Hubble сфотографировал переменную звезду V 372 Orionis и ее небольшого компаньона, расположенную в Туманности Ориона.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.13
Покупка 39.13Продажа 39.78
-
EUR
Покупка 40.86Продажа 41.7
- Актуальное
- Важное