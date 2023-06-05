Hubble сфотографировал медузообразную галактику на расстоянии более 700 млн световых лет от Земли
Космический телескоп NASA Hubble сделал изображение медузообразной галактики JO206, которая находится на расстоянии более 700 миллионов световых лет от Земли в созвездии Водолея
Об этом информирует обсерватория.
Галактика медуз JO206 изображена на фото космического телескопа спирально наклонена, имеет яркий и красочный внутренний диск с синими и красными пятнами звездообразования. Окружает его бледный диск из пыли. Галактика имеет много рукавов, отходящих от диска и тянущихся в длинные тропы. Темный фон с тремя яркими звездами.
JO206 находится в созвездии Водолея на расстоянии более 700 миллионов световых лет от Земли.
Галактики медуз имеют длинные усики звездообразования, образующиеся через взаимодействие с другими галактиками. Это дает астрономам возможность изучать звездообразование в экстремальных условиях. Звездообразование в дисках галактик медуз и их "щупальцах" не имеет значительных отличий.
"Щупальцы" медузоподобных галактик позволяют астрономам изучать звездообразование в экстремальных условиях. Телескоп Hubble обнаружил, что нет значительных отличий между образованием звезд в дисках медузоподобных галактик и в их "щупальцах".
Это свидетельствует о том, что среда новых звезд оказывает малое влияние на их формирование. Медузоподобные галактики получили свое название из-за сходства с морскими животными.
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