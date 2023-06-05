Об этом информирует обсерватория.

Галактика медуз JO206 изображена на фото космического телескопа спирально наклонена, имеет яркий и красочный внутренний диск с синими и красными пятнами звездообразования. Окружает его бледный диск из пыли. Галактика имеет много рукавов, отходящих от диска и тянущихся в длинные тропы. Темный фон с тремя яркими звездами.

JO206 находится в созвездии Водолея на расстоянии более 700 миллионов световых лет от Земли.

Галактики медуз имеют длинные усики звездообразования, образующиеся через взаимодействие с другими галактиками. Это дает астрономам возможность изучать звездообразование в экстремальных условиях. Звездообразование в дисках галактик медуз и их "щупальцах" не имеет значительных отличий.

"Щупальцы" медузоподобных галактик позволяют астрономам изучать звездообразование в экстремальных условиях. Телескоп Hubble обнаружил, что нет значительных отличий между образованием звезд в дисках медузоподобных галактик и в их "щупальцах".

Это свидетельствует о том, что среда новых звезд оказывает малое влияние на их формирование. Медузоподобные галактики получили свое название из-за сходства с морскими животными.