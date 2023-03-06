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Hubble сфотографировал иррегулярную спиральную галактику в созвездии Большой Медведицы

6 мартa, 2023 понедельник
11:16
Наука

Космический телескоп Hubble сфотографировал "неправильную" спиральную галактику NGC 5486 в созвездии Большой Медведицы

Об этом сообщает обсерватория ESA/Hubble .

"Неправильная спиральная галактика NGC 5486 висит на фоне тусклых, далеких галактик на этом снимке с космического телескопа NASA/ESA Hubble. Диск галактики пронизан розовыми лоскутами звездного образования, которые выделяются из диффузного свечения яркого ядра галактики. Хотя эта конкретная галактика имеет нечеткие, извилистые спиральные рукава, она лежит близко к гораздо большей галактике Вертушка, одному из самых известных примеров спиральных галактик "большого дизайна" с выдающимися и четко выраженными спиральными рукавами", - описывают ученые сделанный снимок.

Сообщается, что в 2006 году "Hubble" сделал изображение галактики Вертушка, которое в то время было самой большой и подробной фотографией спиральной галактики, когда-либо сделанной с Hubble.

Иррегулярная спиральная галактика NGC 5486 в созвездии Большой Медведицы расположена в 110 миллионах световых лет от Земли.

Ее открывателем является британский астроном германского происхождения Фридрих Вильгельм Гершель. Впервые он следил за объектом 14 апреля 1789 года.

Справочно. Неправильная галактика (иррегулярная галактика) – галактика с неправильными внешними очертаниями или с неравномерным распределением яркости.

  • Ранее телескоп NASA/ESA Hubble сфотографировал переменную звезду V 372 Orionis и ее небольшого компаньона в Туманности Ориона.
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