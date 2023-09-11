Hubble сфотографировал галактику в небольшом созвездии Секстант

Об этом сообщает обсерватория ESA.

"На этом похожем на сон изображении галактика, известная как NGC 3156. Это линзообразная галактика, означающая, что она находится где-то между эллиптической и спиральной галактикой. Она лежит примерно в 73 миллионах световых лет от Земли, в малом экваториальном созвездии Секстантов" , – говорится в сообщении.

Галактику NGC 3156 впервые увидел британский астроном германского происхождения Фридрих Вильгельм Гершель в 13 декабря 1784 года.

Сообщается, что Секстант – небольшое созвездие, принадлежащее к группе Геркулеса. Это единственное созвездие, имеющее астрономическое название, связанное с прибором для навигации – секстантом, который был изобретен в XVIII веке.

Фото: ESA

"Большая эллиптическая галактика. Кажется, она образована слабыми, серыми, концентрическими овалами, которые постепенно становятся ярче к ядру, где очень светлая точка, и исчезают на краю. Две нити темно-красной пыли пересекают диск галактики недалеко от центра. Фон черный и в основном пуст, есть лишь несколько точечных звезд и небольших галактик", - говорится в описании.